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قبرص تلغي الحجر الصحي الإلزامي للقادمين من الخارج اعتبارا من اليوم

الإثنين 25/مايو/2020 - 01:22 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات

أعلنت السلطات القبرصية، اليوم الاثنين، عن إلغاء الحجر الصحي الإلزامي للمسافرين القادمين إلى قبرص ابتداءً من اليوم.

وذكرت وكالة الأنباء القبرصية، أن السلطات طالبت القادمين للبلاد بالتزام بالعزل الذاتي.

وأوضحت السلطات، أنه طُلب من جميع الركاب الذين يقيمون في الفنادق المخصصة للعزل، اتخاذ الترتيبات اللازمة للعودة إلى منازلهم، والبقاء في العزل المنزلي للفترة المتبقية لهم، وفقاً للإجراءات السارية في البلد القادمين منه.

هذا وأعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الاثنين، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم بلغ 345.064، بينما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 5 ملايين و408301.

وحسب عداد الجامعة، التي تعتبر مرجعا في تتبع انتشار جائحة كورونا، فإن معدل الإصابات اليومية حافظ على استقراره مع انخفاض طفيف، بعد تسجيل 97,3 ألف حالة اليوم مقابل 99,5 ألف في اليوم السابق، وحسب إحصائية الجامعة، فإن إجمالي المتعافين من المرض بلغ مليونين و168605.

وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات في الولايات المتحدة (مليون و643,5 ألف) ثم البرازيل (363,2 ألف) وروسيا (344,4 ألف).

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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