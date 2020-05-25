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الموت يُفجع الفنان الشاب محمد أسامة "أوس أوس"

الإثنين 25/مايو/2020 - 02:04 م
بوابة الفجر
هبة أحمد

أعلن الفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس" عن وفاة جدته، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

ونشر أوس أوس صورة لجدته، وعلق على الصورة قائلاً :"إن لله وإنا إليه راجعون، توفت إلى رحمة الله جدتي".

 

وتابع أوس أوس قائلاً:"مع السلامة ياحبيبتى هتوحشيني أوى وسلامي لأبويا ولكل الغالين،الرجاء الدعاء لها بالمغفرة و الرحمة و أن يسكنها الله فسيح جناته"، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

 

الجدير بالذكر أن أوس أوس خاض السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "اتنين في الصندوق "، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد مصطفى، ﺗﺄﻟﻴﻒ لؤي السيد، حمدي الميرغني، محمد أسامة" أوس أوس"، بيومي فؤاد، إنتصار، حجاج عبدالعظيم، محمود البزاوي.

الموت يُفجع الفنان الشاب محمد أسامة "أوس أوس"
الموت يُفجع الفنان الشاب محمد أسامة "أوس أوس"

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