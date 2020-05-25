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صراع من نار بين برشلونة وريال مدريد

الإثنين 25/مايو/2020 - 03:52 م
برشلونة وريال مدريد
برشلونة وريال مدريد
الفجر الرياضي

اشتعل صراع خفي بين ناديي برشلونة وريال مدريد ولكن هذه المرة بطريقة خاصة بعيدًا عن التنافس داخل أرض الملعب حيث تتوقف بطولة الدوري الإسباني بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وتحوله إلى وباء عالمي.

 

دخل برشلونة وريال مدريد في منافسة خاصة على ضم ميلان سكرينيار مدافع فريق إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية في ظل رغبة كلا الفريقين في تدعيم خط الدفاع بأي طريقة في الموسم الكروي الجديد.

 

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن أن انتقال سكرينيار إلى برشلونة سيكون في منتهى الصعوبة في ظل ارتباطه بعقد حتى صيف 2023 بالإضافة لقيمته المادية الكبيرة التي تصل إلى 70 مليون يورو بجانب المنافسة الشرسة من ريال مدريد على الصفقة التي يحتاجها بشكل عاجل.

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