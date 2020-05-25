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خطوة مفاجئة من باريس سان جيرمان

الإثنين 25/مايو/2020 - 03:41 م
إيكاردي
إيكاردي
الفجر الرياضي

يقاتل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بشراء مهاجمه الأرجنتيني ماورو إيكاردي، المعار من إنتر ميلان الإيطالي حتى نهاية الموسم الجاري وذلك لاحتمالات رحيل إدينسون كافاني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وأكدت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أن فريق باريس سان جيرمان سيفعل بند شراء إيكاردي قبل حلول يوم 31 مايو الجاري وهو ما يعني أن إدارة النادي عليها تدبير 70 مليون يورو نتيجة الخسائر المادية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة نادي باريس سان جيرمان ترغب في تقليل المقابل المادي للصفقة وهو ما يرفضه إنتر ميلان الذي يرى في بيع اللاعب أكبر متنفس للهروب من الأزمات التي تحاصر النادي بسبب وباء فيروس كورونا الذي تسبب في أزمة اقتصادية.

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