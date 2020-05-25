تعرف على نسبة التصويت لـ هبة عبد الغني في استفتاء "الفجر الفني" كأفضل ممثلة دور ثاني اليوم ٢٥ مايو

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مازالت الفنانة هبة عبد الغني، متصدرة إستفتاء "الفجر الفني"، كأفضل ممثلة دور ثاني عن دورها في مسلسلي "فرصة تانية"، و"ليالينا٨٠" الذي خاضت بهم السباق الرمضاني الماضي.



وهذه نتجية الاسبوع الثاني من الاستفتاء، ومن المقرر الإعلان عن النتيجة النهائية خلال الأيام المقبلة.



حيث حصدت هبة عبد الغني، اليوم الإثنين الموافق ٢٥ مايو على٢٥٧٥٣ صوت بما يعادل ٢٣,٧١٪ من نسبة التصويت، وسيتم الإعلان عن النتيجة النهائية خلال الأيام المقبلة.



يُشار أن مسلسل" فرصة تانية" من تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، إخراج مرقس عادل. بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، آيتن عامر، هبة مجدي، دياب، محمود البزاوي،