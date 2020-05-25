وزير النفط الإيراني: التنبؤ بأسعار الخام أمر صعب بسبب ضبابية الطلب

قال وزير النفط الإيراني إنه من الصعب التنبؤ بأسعار الخام في ظل عدم التيقن الذي يلقي بظلاله على آفاق الطلب.

وأضاف "لا أحد يستطيع التكهن بأسعار الخام والطلب غامض في الوقت الحالي."

وارتفعت أسعار النفط اليوم، معوضة خسائرها المبكرة، مع شروع الدول في أنحاء العالم في تخفيف الإجراءات المفروضة لمكافحة جائحة فيروس كورونا.

وفي معاملات هادئة، نظرا لعطلات في أسواق سنغافورة ولندن ونيويورك، ارتفع برنت 11 سنتا بما يعادل 0.3% إلى 35.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:55 بتوقيت غرينتش، وزاد الخام الأمريكي 36 سنتا أو 1.1% مسجلا 33.61 دولار للبرميل.

وقال زنغنه "ليس من الواضح متى سيتعافى الاقتصاد العالمي ومتى سيعود الطلب إلى طبيعته. كبرى اقتصادات العالم تنمو نموا سلبيا، مما يقلص الطلب على المنتجات البترولية، ومن ثم على النفط الخام."

وأضاف أن تركيا "لم ترحب" بعرض إيراني لإصلاح خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي داخل الأراضي التركية تضرر في انفجار وقع في مارس مما أوقف إمدادات الغاز الطبيعي التي كانت طهران تضخها لتركيا.

وقال "بسبب الانفجار توقفت صادراتنا من الغاز إلى هذا البلد. رغم أن إصلاح خط الأنابيب لا يستغرق إلا أياما قليلة، فإن الجانب التركي لم يصلحه حتى الآن."





وارتفعت أسعار النفط الاثنين 25 مايو، ماحية خسائرها المبكرة، مع مواصلة الدول في أنحاء العالم تخفيف الإجراءات المفروضة لمكافحة جائحة فيروس كورونا، معززة الآمال في تعافي الطلب على الوقود. وفي معاملات هادئة، بسبب عطلات بأسواق سنغافورة ولندن ونيويورك، ارتفع برنت ستة سنتات بما يعادل 0.2% إلى 35.19 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:36 بتوقيت غرينتش. وزاد الخام الأميركي 27 سنتا أو 0.82% مسجلاً 33.52 دولار للبرميل. هذا وارتفع كلا العقدين في الأسابيع الأربعة الأخيرة، لكن الأسعار مازالت منخفضة نحو 45 بالمئة منذ بداية العام الحالي. جاءت أحجام التداول هزيلة، ومن المرجح أن تظل أي مكاسب محدودة بفعل تنامي التوترات بين الولايات المتحدة والصين بخصوص خطوات بكين لفرض تشريع أمني على المستعمرة البريطانية السابقة هونغ كونغ.





