شبح الركود يخيم على الاقتصاد الألماني بعد تهاوى الصادرات والاستهلاك

أظهرت بيانات تفصيلية أن تهاوياً في الاستثمارات الرأسمالية والاستهلاك الخاص والصادرات دفع الاقتصاد الألماني إلى الركود في الربع الأول من العام، معطية لمحة عن الأضرار التي أوقعتها جائحة فيروس كورونا.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن الاستثمارات الرأسمالية تراجعت 6.9% والاستهلاك الخاص 3.2% والصادرات 3.1%.