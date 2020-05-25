العيد فرحة.. 4 مشاهد مبهجة من مستشفيات العزل

يبدو أن عيد الفطر المبارك كان له طابع خاص في مستشفيات العزل التي تستقبل مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الوباء الذي انتشر في مختلف دول العالم خلال الفترة الأخيرة.





وحسب آخر الإحصائيات الرسمية التي خرجت من الدول المختلفة حول العالم بكافة القارات، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا ٥٫٤١ مليون حالة، فيما بلغ إجمالي عدد المتعافين ٢٫١٧ مليون حالة، فيما كان عدد الوفيات أكثر من ٣٤٥ ألف.





وفي مصر، بلغ إجمالي عدد الحالات حتى مساء الأحد ١٧٬٢٦٥ حالة من ضمنهم ٤٬٨٠٧ حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، فيما بلغت عدد حالات الوفاة ٧٦٤ حالة.





احتفالات بالعيد في المستشفيات

شهدت أغلب مستشفيات العزل احتفالات بعيد الفطر المبارك وكان آخرها مستشفى العزل في ملوى التي شهدت تجمع الطاقم الطبى مرتديا الماسكات مع المرضى داخل إحدى الغرف، ورفعوا اللافتات التى حملت التهنئه للجميع، كإجراء يرفع الحالة المعنوية للمرضى.





وفي أول أيام العيد، سيطرت أجواء العيد على مستشفيات العزل بالمحافظات لإدخال الفرحة على مصابي كورونا بها، حيث أدى الأطباء والعاملون بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية صلاة العيد ملتزمين بالتباعد في ساحة المستشفى، وقام عدد منهم بتوزيع الحلوى على المرضى وسط تهنئة بعيد الفطر المبارك.





أما الدكتور وليد محمد عرابى مدير فريق العزل بالمدينة الشبابية بالطود شرق محافظة الأقصر، فقام على خطوة مختلفة للاحتفال بعيد الفطر المبارك، وقرر خروج المصابين بفيروس كورونا للجري فى ملعب المدينة الشبابية على أصوات تكبيرات العيد.





خروج ٣ متعافين من إسنا.. بينهم مسن

وفي مشهد آخر مبهج، أعلنت مستشفى إسنا التخصصي لعزل مصابي فيروس كورونا بالأقصر، اليوم عن خروج ٣ من المصابين بفيروس كورونا المستجد بعد تعافيهم، وتماثلهم للشفاء بينهم مسن يبلغ من العمر ٨٨ عامًا، الأمر الذي بث نوع من الطاقة الإيجابية بين المصابين.





خروج 7 حالات ببني سويف.. بينهم طفل

بيان رسمي من المدينة الجامعية ببني سويف كشف عن مشهد آخر مبهج عندما أعلن عن خروج 7 حالات جديدة من المستشفى بينهم طفل وجميعهم من محافظة الفيوم، وذلك بعد أن تحولت نتيجة العينة الخاصة بهم من ايجابية إلى سلبية، لترتفع أعداد الحالات التي تعافت داخل المستشفى إلى 91 حالة.





خروج رضيع من ملوي.. والمتعافين 246