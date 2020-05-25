سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 25-5-2020

استقر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة فى مصر اليوم الاثنين 25-5-2020 ليسجل سعره فى البنك الأهلى المصرى 17.14جنيه للشراء، و17.38جنيه للبيع، وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:





سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى نحو 17.06 جنيه للشراء، و17.17 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى نحو 17.14 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع، فيماسعر اليورو فى بنك مصر نحو 17.14 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.









وسجل سعر اليورو فى بنك البركة نحو 16.86 جنيه للشراء، و17.14 جنيه للبيع، بينما سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib نحو 17.16 جنيه للشراء، و17.40 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى نحو 17.16 جنيه للشراء، و17.40 جنيه للبيع.





أجازة البنوك بمناسبة العيد

وبمناسبة عيد الفطر المبارك، قرر البنك المركزي تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارا من يوم الأحد الموافق 24 مايو 2020 حتي الخميس الموافق 28 مايو 2020، علي أن يستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 31 مايو 2020.



