بعد قتله في "البرنس".. محمد علاء: "مراتي فرحت جدًا"

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قال الفنان محمد علاء، إن دور "ياسر" الذي جسده في مسلسل "البرنس" كان مُخيفًا لأنها المرة الأولى التي يقدم فيها دور شر، مُوضحًا: "إحساسي وأنا شغال كان غريب جدًا شاغل بالي باللي صورته واللي أنا هصوره دلوقتي باللي لسه كمان يومين هصوره مفيش مجال وأنا حتى مروح أفكر في حاجة تانية ودي حالة محصلتليش قبل كدة، وده غريب جدًا".





كما تحدث محمد علاء، خلال لقائه في برنامج "مساء DMC" مع الإعلامي رامي رضوان عن مشهد قتله في الحلقة الأخيرة من أحداث المسلسل، قائلاً: "المدام فرحت لما اتقتلت، وقالتلي أحسن، الحالة دي أنا نفسي أعيشها في كل الأعمال الشحنة دي غريبة جدًا مفيش حوارات جانبية والكواليس كلها كانت انضباط وكله بيركز وبننده بعض بأسامينا في العمل ونمشي في هدوء ونفكر في المشهد الجاي".





مسلسل "البرنس"، من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، أحمد داش.