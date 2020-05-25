Advertisements

الآن نتيجة 3 إعدادي القاهرة برقم الجلوس 2020 للترم الثاني سجل بياناتك واعرف نتائج أبحاث الإعدادية

الإثنين 25/مايو/2020 - 01:11 م
نتيجة 3 إعدادي القاهرة
نتيجة 3 إعدادي القاهرة
الآن نتيجة 3 إعدادي القاهرة برقم الجلوس 2020 للترم الثاني سجل بياناتك واعرف نتائج أبحاث الإعدادية

نتيجة 3 إعدادي القاهرة برقم الجلوس 2020 الترم الثاني، تم الإعلان عنها إلكترونياً عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي، حيث اعتمد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 لمحافظة القاهرة بنسبة نجاح بلغت 98.6%، حيث سجل عدد الطلاب الراسبين والذين لم يقدموا مشروع البحث العلمي حوالي 2000 طالب وطالبة على مستوي الإدارات التعليمية بالقاهرة، وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنهم سوف يخضوا امتحان متعدد التخصصات يوم 21 من الشهر القادم.


نتيجة 3 إعدادي القاهرة برقم الجلوس 2020

بلغ عدد الطلاب الذين سلموا الأبحاث العلمية كبديل عن امتحانات نتائج الشهادة الإعدادية الترم الثاني 153 ألف و929 طالب وطالبة، وتم الانتهاء من تحميل نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2020، عبر بوابة التعليم الأساسي كما تم تفعيل الرابط.

وزارة التربية والتعليم

أكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة ووكيل اول وزارة، على أن نتيجة 3 إعدادي القاهرة برقم الجلوس 2020 الفصل الدراسي الثاني ستكون موجودة لدى المدارس بداية من السبت المقبل، ومتمنين من الله التوفيق والنجاح لكل أبنائنا، ويمكنك تسجيل البيانات وسيتم عرض نتائج أبحاث الطلاب الآن.

الآن نتيجة 3 إعدادي القاهرة برقم الجلوس 2020 للترم الثاني سجل بياناتك واعرف نتائج أبحاث الإعدادية

أخبار تهمك

كريستيانو رونالدو يطعن برشلونة

منذ ساعتين

فايلر يطلب قطع إعارة نجم الأهلي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

تخصيص مستشفى لعزل مصابي كورونا من الأطباء.. والتنفيذ خلال ساعات

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. بدء مواعيد حظر التجوال الجديدة (اعرف التفاصيل)

منذ يومين

"الأطباء" تنعى طبيب المنيرة بعد وفاته متأثرا بفيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

تحذير عاجل من الداخلية لمخالفي قرار إيقاف تراخيص البناء

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عرض إماراتي لضم نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

أسامة كمال عن فزع المصريين من كورونا: "ساعة تروح وساعة تيجي"

منذ يوم

الصحة: تسجيل 752 إصابة بفيروس كورونا.. وأعلى معدل وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

6 تحركات هامة بشأن الأطباء المتوفين والمصابين بكورونا.. تعرف عليهم

منذ ساعتين

لأول مرة.. بسمة وهبة تكشف عن سر داخل مقبرة الشهيد المنسي

منذ حوالي 6 ساعات

بالمستندات| بعد وفاة زميله بكورونا.. طبيب بمستشفى المنيرة يستقيل ويهاجم "الصحة"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الجيش الليبي يدك مواقع تابعة للمليشيات المسلحة

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح مثير من أحمد السقا عن الإرهابي هشام عشماوي

منذ يوم

بيان عاجل من "الأطباء" بشأن تزايد أعداد شهداء كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

ظاهرة فلكية.. رابع أيام العيد الكعبة المشرفة بلا ظل تماما

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

أعرفها بنفسك.. نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2019 رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الثاني برقم الجلوس اونلاين

بوابه نتائج التعليم الأساسي- ظهرت نتائج الشهادة الإعدادية 2019“ا لقاهرة والجيزه والقليوبية” برقم الجلوس الترم الأول

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول "اعرف موعد ظهروها"

(هتظهر خلال ساعات) نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس (نتيجة 3 اعدادي) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الاول وزارة التربية والتعليم

(هات نتيجتك حالا برقم جلوسك) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الاول (تم اعتمادها رسميا)

نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي Cairo gov results (نتيجة 3 اعدادي) ظهرت الآن | Link Shot

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:43 ص

لأول مرة.. بسمة وهبة تكشف عن سر داخل مقبرة الشهيد المنسي

تحذير عاجل من الداخلية لمخالفي قرار إيقاف تراخيص البناء

10:53 ص

ظاهرة فلكية.. رابع أيام العيد الكعبة المشرفة بلا ظل تماما

09:05 ص

6 تحركات هامة بشأن الأطباء المتوفين والمصابين بكورونا.. تعرف عليهم

11:39 ص

عرض إماراتي لضم نجم الزمالك

09:55 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس قروض كورونا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: رمضان 2020 «TOP 10»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أشهر العلاقات الغرامية فى القصور الملكية والرئاسية