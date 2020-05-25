بعد القبض على حنين وسما ومودة.. استخدام تيك توك يتراجع في مصر





فجر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدد من المفاجآت حول استخدامات المصريين للتطبيقات خلال شهر رمضان وحتى الاسبوع الثالث من شهر مايو الجاري.





وأظهر تقرير الجهاز تراجع استخدام تطبيق تيك توك الذي تصدر استخدامات المصريين منذ تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر وبدء حظر التجوال نتيجة السمعة السيئة التى حظى بها التطبيق خلال الشهر الماضي بعد القبض على عدد من مستخدميه الأكثر شهرة في مصر بتهمة نشر الفجور وتهديد قواعد بناء الأسرة المصرية وعلى رأسهم حنين حسام وسما المصر ومودة الأدهم، ليسجل زيادة بنسبة 24٪ فقط مقابل زيادة بنسبة 194٪ خلال شهري مارس وابريل.





وأظهر تقرير الجهاز انخفاض عدد ساعات وقت الذروة بمقدار ساعة واحدة لتصل الى ١٤ ساعة في الأسبوع الثالث من مايو مقارنة بعدد ١٥ ساعة في الأسبوع الثالث من ابريل٫ وتظل عدد ساعات الذروة ضعف عدد الساعات التي كانت عليها ما قبل جائحة الكورونا "الأسبوع الثاني من مارس.





وتمثلت زيادة استهلاك الانترنت فيما يلى:

●​ الزياده فى نسبة تصفح المواقع التعليمية التابعة لوزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالى والبحث العلمى لتصل إلى ١٩% خلال شهر رمضان لترتفع نسبة الزيادة لتصفح الموقع التعليمية الى 395٪؜ منذ بدء الحظر.





●​زيادة فى نسبة استخدام تطبيقات بث الفيديو للمحتوى الترفيهى لتصل إلى ٢٩٢ % خلال شهر رمضان لترتفع نسبة استخدام هذه التطبيقات إلى 315 ٪؜ منذ بدء الحظر.





●​الزيادة الكبيرة فى استخدام تطبيقات الانترنت خلال شهر رمضان ونسب الزيادة فى استخداماتها واهمها ما يلى:





.1.​ زووم: هو برنامج مختص بالمكالمات وعقد الاجتماعات عن بعد وقد زادت نسبة استخدام هذا التطبيق بنسبة ٣٤٥٦٪؜





.2.​تلي جرام: هو عبارة عن إحدى تطبيقات التراسل ويمكن لمستخدميه تبادل الرسائل بما فى ذلك الصور والفيديوهات والوثائق، وقد زادت نسبة استخدام هذا التطبيق بنسبة ١١٠٠ %.





.3.​شاهد: تطبيق لإحدى المنصات العربية التى تقدم خدمات الفيديو ومشاهدة الأفلام والمسلسلات، وقد زادت نسبة استخدام هذا التطبيق بنسبة ١٥٧%.





.4.​ الألعاب: تطبيقات الألعاب على شبكة الانترنت وقد زادت نسبة استخدامها بنسبة ٧٥ %.





.5.​تيك توك: وهو تطبيق عبارة عن وجهه لمقاطع الفيديو للمستخدمين على التليفونات المحمولة، وقد زادت نسبة استخدام هذا التطبيق بنسبة ٢٤ %.





.6يوتيوب: موقع مشاهدة وتحميل التسجيلات المرئية والفيديوهات ومشاهدتها ومشاركتها والتعليق عليها، وقد زادت نسبة استخدام هذا التطبيق بنسبة ١١٥٪.





.7​تطبيقات مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي:

●​سناب شات: زيادة نسبة استخدام التطبيق بنسبة 67 %

●واتس اب: زيادة نسبة استخدام التطبيق بنسبة ٢٧ %

●​فيس بوك: زيادة نسبة استخدام التطبيق بنسبة ٤٤ %

●​انستجرام: زيادة نسبة استخدام التطبيق بنسبة 12 %



