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سويسرا تحقق مع أتراك تجسسوا لصالح أردوغان

الإثنين 25/مايو/2020 - 01:03 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات

أعلنت النيابة الفيدرالية في سويسرا، اليوم الاثنين، عن بداية تحقيقات مع أتراك، ثبت جمعهم معلومات عن أتراك آخرين من أعضاء حركة الخدمة وإرسالها إلى المديرية العامة للأمن في تركيا.

وأفادت النيابة الفيدرالية السويسرية، في بيان لها، بفتح تحقيقات مع شخصين، وأنها ستطلب من مجلس الوزراء رفع دعوى قضائية ضدهما.

ومن المنتظر أن تصدر الموافقة على طلب النيابة من قبل المجلس الفيدرالي، خاصةً أنه وافق في الأعوام الماضية على طلب مشابه للتحقيق مع مواطنين من أصل تركي بتهم مماثلة.

وتلاحق حومة الرئيس أردوغان المنتمين إلى حركة الخدمة خارج البلاد، واختطفت الاستخبارات التركية ورحلت أتراكاً مقيمين خارج البلاد إلى أنقرة.

ووجهت حكومات دول اتهامات لأتراك مقيمين على أراضيها بالتجسس على معارضي أردوغان.

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