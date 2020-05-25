أخصائي صدر بمعهد ناصر يكشف عن الأعراض الأولية للإصابة بكورونا

قال الدكتور علي غراب، أخصائي الصدر بمعهد ناصر، إنه متواجد بمستشفى الغزل بأبو خليفة بالإسكندرية منذ أكثر من 60 يومًا، وهو على تواصل دائم مع اللجنة العلمية بمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، منوهًا بأن أحدث برتوكول لعلاج فيروس كورونا يقسم الإصابات لحالات بسيطة، ومتوسطة، وشديدة، وشديدة الخطورة أو حالات رعاية مركزة.





وأضاف "غراب"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الاثنين، أن 80% من إصابات فيروس كورونا حالات بسيطة وتتعافى، وبعضها بدون أعراض، وبعضها بأعراض بسيطة تتمثل في إسهال بسيط وفقد حاستى الشم والتذوق والكحة الجافة، مشيرًا إلى أن هناك 15% من الإصابات حالات متوسطة، والحالات الشديدة وحالات الرعاية الحرجة هي التي بها أعلى نسبة وفاة.





وتابع أخصائي الصدر بمعهد ناصر، أن برتوكول وزارة الصحة جيد جدًا ونسبة الشفاء به عالية بدون أي إضافات أخرى، والذي يتمثل في مضادات الفيروس العادية والفيتامينات، موضحًا أن الفترة الحالية تشهد ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، لكون الرذاذ هو السبب الرئيسي لنقل العدوى، مشددًا على ان التباعد الاجتماعي والجسدي بمسافة متر ونصف إلى مترين وغسل الأيدي باستمرار أفضل وسيلة للحد من انتشار كورونا.





ونوه، بأن الأعراض الأولية للإصابة بفيروس كورونا، تتمثل في مخالطة مصاب بكورونا، وأعراض تشبه البرد، وتكسير في الجسد، وصداع بسيط، وآلام في البطن، وفقدان حاسة التذوق والشم، لافتًا إلى أن البعض يعتقد أنه مصاب بدور برد عادي، وعليه إجراء تحليل وعمل صورة دم كاملة وأشعة مقطعية على الصدر بمستشفيات الحميات، وحال ثبت إصابته يتم حجزه بالمستشفى في الحالات المتوسطة والشديدة، بينما من كانت إصابته بسيطة يتم عزله منزليًا ويتواصل مع الخط الساخن 105 حال تطور حالته.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 179 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4807 حالات حتى الأمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5366 حالة، من ضمنهم الـ 4807 متعافيين.





وأضاف أنه تم تسجيل 752 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الأحد، هو 17265 حالة من ضمنهم 4807 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و764 حالة وفاة.



