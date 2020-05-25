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دفن جثة ربة منزل انتحرت من الطابق الخامس بدار السلام

الإثنين 25/مايو/2020 - 12:58 م
بوابة الفجر
داليا عادل
صرحن نيابة دار السلام الجزئية بدفن جثة ربة منزل ألقت نفسها من الطابق الخامس، بدائرة القسم بسبب خلافات مع زوجها، وذلك عقب إرسال بيان مفصل بالصفة التشريحية. 

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الحادث كما قررت التحفظ على الزوج لحين ورود تحريات المباحث حول الوقعة واستدعاء عدد من شهود العيان لسماع أقوالهم. 

تلقى المقدم وسام عطية، رئيس مباحث قسم شرطة دار السلام، بلاغا من الأهالي بشارع فرج يوسف، مفاده سقوط سيدة من الطابق الثالث ومصرعها.

على الفور، انتقل النقيب أحمد مختار، معاون مباحث قسم شرطة دار السلام، وبالفحص تبين انتحار الضحية بسبب خلافات زوجية، وتم التحفظ على زوجها واقتياده لديوان القسم، والتحقيق معه لكشف ملابسات الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات

من ناحية أخرى كشف ملابسات وضبط مرتكبي واقعة اختطاف طفل بأسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط من كشف ملابسات واقعة خطف أحد الأطفال بأسيوط وضبط مرتكبى الواقعة وإعادة الطفل لأهليته سالمًا.

تبلغ لمركز شرطة القوصية بمديرية أمن أسيوط من أحد الأشخاص بخروج نجله البالغ من العمر 9 أعوام وعدم عودته، وتلقيه إتصال هاتفى من أحد الأشخاص وطلب منه فدية مالية نظير إطلاق سراح نجله.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة نجلى عموم المُبلغ عاملان - مقيمان بذات الدائرة وذلك لخلافات مع المُبلغ.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وتحرير الطفل المُختطف وبحوزة أحد المتهمَين الهاتف المحمول المستخدم فى التواصل مع المُبلغ.

بمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بقصد الضغط على والد المجنى عليه للتصالح بينهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط أدوية نفسية وعصبية مهربة جمركيا بالقاهرة

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في ضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة ومجهولة المصدر والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بداخل مخزنين لتجارة وبيع الأدوية "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة.

كانت أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث قيام صاحب عيادة طبية بمجمع عيادات كائن بمنطقة التجمع الخامس، بإنشاء مخزن ملحق بالعيادة "بدون ترخيص" لبيع الأدوية الخاصة بالتخسيس المهربة جمركيًا ومجهولة المصدر.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف المخزن المشار إليه، وتبين أن القائمين على إدارة المخزن شخصين (طالب، حاصل على بكالوريوس تجارة)، وبالتفتيش تم ضبط كمية كبيرة من الأدوية والمستحضرات التى تُباع بدون ترخيص ومخزنة بطريقة تؤدى إلى إتلافها وتعريض مستخدميها لأضرار صحية.

وبمواجهتهما أقرا بإدارة المخزن الخاص بالطبيب وبيعهما للادوية والعقاقير الطبية المضبوطة بناء على تذاكر طبية صادرة منه لمرضاه من ذوى السمنة المفرطة راغبى التخسيس.

كما تمكنت الإدارة عقب تقنين الإجراءات اللازمة وبالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط مسئولين عن مخزن تابع لإحدى الصيدليات كائن بمنطقة التجمع الخامس "بدون ترخيص"، حيث ضبط داخل المخزن كمية كبيرة من الأدوية والعقاقير المدرجة بجدول المخدرات والمؤثرة على الصحة النفسية والعصبية.

وبمواجهتهما اعترفا بإدارة المخدزن لحساب صاحب الصيدلية وقيامهما ببيع تلك العقاقير والأدوية للإستفادة المادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري والنصب والإحتيال على المواطنيين

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