محمد رمضان عن "البرنس": "كان هدفنا نعمل مسلسل يعيش للزمن"

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عبر الفنان محمد رمضان، عن سعادته الكبيرة بنجاح مسلسله "البرنس"، لافتًا أن جميع الأبطال أثبتوا موهبتهم الفائقة، والفضل في ذلك يعود للمخرج محمد سامي، الذي ترك لهم مساحات واسعة أمكنتهم من الظهور للجمهور بشكل جيد، حيث قال: "المسلسل كان مباراة تمثيلية عظيمة، وكل فريق العمل أثبت موهبته الفائقة، وساعدهم فى ذلك المساحات التي فرضها المخرج والمؤلف محمد سامي"، لافتًا أنه كان حريصًا دائما في أن يظهر جزءًا من إمكانيات كل فنان، وقد وفقنا الله فى اختيار فريق عمل متكامل إنسانيًا قبل فنيًا".





وتحدث محمد رمضان، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج مساء "Dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، عن كواليس العمل لافتًا أنهم كانوا يتعاملون معًا كعائلة، فكانوا جميعًا يخافون على بعضهم ويعملون بجد لكي يستمر الجمهور في مشاهدة المسلسل مع مرور الوقت عليه، حيث قال :"الكل كان على قلب واحد وهدفهم عمل مسلسل لكي يعيش للزمن وليس لكى ينتهى بانتهاء الموسم، واجتمعنا على أن يكون المسلسل هو أهم مسلسل فى مشوارنا الفني، وردود فعل الجمهور تجاه المسلسل كانت عظيمة وأسعدتني جدا، بالأخص ردود الفعل تجاه نهاية المسلسل التى كانت سعيدة وغير متوقعة".



مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجي.