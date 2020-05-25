بايرن ميونيخ يتعثر في ضم ليروي ساني

يخطط نادي بايرن ميونيخ الألماني للتعاقد مع ليروي ساني من فريق مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية لبناء فريق قوي في الموسم الجديد لكن حلمه بات مهددًا بسبب 10 ملايين يورو للعملاق الإنجليزي.

وكشفت صحيفة كيكر الألمانية الرياضية أن ليروي ساني يفضل الانتقال إلى بايرن ميونيخ لكن مانشستر سيتي يطلب مبلغ 50 مليون يورو مقابل الاستغناء عن اللاعب بينما توقف عرض الفريق البافاري عند 40 مليون يورو فقط.

وأشارت الصحيفة في عددها اليوم إلى مبلغ العشرة ملايين يورو الفارق بين العرضين قد يعطل انتقال ساني إلى بايرن ميونيخ خاصة أن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي ما زال يتحفظ على رحيل موهبة بحجم الدولي الألماني.