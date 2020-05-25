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برشلونة ينهي صفقة الأحلام

الإثنين 25/مايو/2020 - 03:01 م
مارتينيز
مارتينيز
الفجر الرياضي

حصل نادي برشلونة الإسباني على توقيع الهداف الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم فريق إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة تمهيدًا لضمه بشكل رسمي بعد الاتفاق مع العملاق الإيطالي.

 

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن أن برشلونة اتفق مع لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان على توقيع عقد لمدة 4 سنوات براتب سنوى يتراوح ما بين 8 إلى 10 ملايين يورو بخلاف المكافآت والحوافز لكن اللاعب طلب الحصول على موافقة إنتر ميلان.

 

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم الاتفاق بين برشلونة واللاعب فإن الأزمة في إنهاء الصفقة هي إنتر ميلان الذي يطلب 111 مليون يورو كشرط أساسي للاستغناء عن مارتينيز وهو الشرط الجزائي الموجود في عقده خلال الوقت الحالي.

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