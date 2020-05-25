راكيتيتش يغازل عملاق الدوري الإيطالي

يخطط نادي برشلونة الإسباني لعقد صفقة تبادلية مع يوفنتوس الإيطالي من خلال الاستغناء عن إيفان راكيتيتش نجم خط الوسط مقابل ضم كل من البوسني ميراليم بيانيتش وماتيا دي تشيليو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن أن برشلونة ويوفنتوس اقتربا من التوصل لاتفاق بخصوص الصفقة التبادلية التي تقضي بانتقال بيانيتش ودي تشيليو للنادي الإسباني، مقابل رحيل راكيتيتش إلى يوفنتوس الإيطالي في الميركاتو الصيفي.

وأضافت الصحيفة أن المفاوضات شهدت حالة من الشد والجذب بين الطرفين لكن ظهور اسم إيفان راكيتيتش على الصورة في الصفقة التبادلية قد ينهي كل الأمور خاصة أن يوفنتوس لا يمانع الاستفادة من خدماته في الصيف المقبل.