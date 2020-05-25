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خطة ذكية من برشلونة

الإثنين 25/مايو/2020 - 01:50 م
سيميدو
سيميدو
وكالات

يخطط نادي برشلونة الإسباني لإقحام البرتغالي نيلسون سيميدو ظهير أيمن الفريق في قائمة الصفقات التبادلية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك لتحقيق أقصى استفادة منه في ظل عدم قناعة كيكي سيتين المدير الفني للفريق بإمكانية استمراره.

 

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن أن برشلونة ينوي إدخال نيلسون سيميدو ضمن صفقة لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي الذي يسعى النادي الكتالوني إلى ضمه في الميركاتو الصيفي بناءً على رغبة ليونيل ميسي نجمه الأول.

 

وشددت الصحيفة على أن سيميدو يخطط للانتقال إلى فريق مانشستر سيتي حتى يمكنه اللعب في الدوري الإنجليزي لكنه سينتظر كلمة فريق برشلونة النهائية لأنه يرغب في البقاء أيضًا وعدم الرحيل إلى يوفنتوس الإيطالي في صفقة ميرالم بيانيتش.

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