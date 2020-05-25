تشكل لجنة للتأكد من الإجراءات الوقائية بالمنشآت السياحية بالفيوم (صور)

أصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة المهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد، للمرور على المنشآت السياحية والفنادق للتأكد من الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية، وكذا تطبيق الضوابط التى حددتها وزارة السياحة والآثار للتشغيل التجريبي.





وتفعيلًا لقرار المحافظ، قال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن اللجنة المشكلة قامت خلال اليومين الماضيين بالمرور على جميع المنشآت السياحية الموجودة على ساحل بحيرة قارون، وقرية تونس، لمراجعة مدى الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية طبقا للقواعد والاشتراطات المعلنة من قبل وزارة السياحة.





وأضاف محافظ الفيوم، أن اللجنة قامت بتوزيع منشور بالشروط العامة المتبعة من قبل وزارة السياحة للموافقة على التشغيل التجريبي، لافتًا الى التزام بعض الفنادق بالاشتراطات، وجاري استخراج التصاريح اللازمة للتشغيل بالتنسيق الكامل بين المحافظة وغرفة المنشآت الفندقية ووزارة السياحة والاثار.





ولفت " التوني" إلى أن اللجنة المشكلة تستمر أعمالها لمتابعة عمل الفنادق بعد اعتماد وزارة السياحة والآثار، مشيرًا الى التنسيق الكامل بين المحافظة ووزارة السياحة والاثار.





يذكر ـنه من ضمن الاشتراطات التي وضعتها وزارة السياحة والآثار للفنادق، اتباع سبل التباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية منذ دخول الضيف من باب الفندق، وإجراءات تطهير الأمتعة، وقياس درجات الحرارة للضيوف، وتطهير اليدين، وكذلك تعقيم منطقة الاستقبال والبهو وإجراءات التسكين ومنطقة المطاعم والمطابخ والبرجولات وحمامات السباحة، والممرات الداخلية والممشى الخارجي ومنطقة الشاطئ.





تضم اللجنة في عضويتها كلًا من مدير إدارة البيئة بالديوان العام، وعضو من إدارة مكافحة العدوى بمديرية الصحة، وعضو من إدارة تنشيط السياحة بالديوان العام، وعضو من الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ.





وأصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قرارًا بغلق كافة الحدائق والمتنزهات العامة والخاصة والمؤجرة، وكذلك بحيرة قارون وشواطئها سواء كانت عامة أو خاصة، وغلق المقابر والطرق المؤدية إليها مع استثناء حالات دفن الموتى، وذلك خلال الفترة من صباح يوم الأحد الموافق 24 مايو حتى نهاية يوم الجمعة الموافق 29 مايو الحالي، وذلك منعًا للتجمعات والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.





كما شمل القرار غلق محميتي وادي الريان والحيتان والطرق المؤدية إليهما، وكذا إيقاف جميع وسائل النقل الجماعي على مدار اليوم والتى تشمل سيارات "السيرفيس" داخل مدينة الفيوم وسيارات النقل الجماعي داخل القرى وبين القرى والمراكز، وذلك كإجراء احترازي لمنع المواطنين من الوصول إلى المناطق السياحية أو التزاحم والتكدس بوسائل المواصلات العامة طوال إجازة عيد الفطر المبارك، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم من كافة الأمراض المعدية ومنها فيروس كورونا المستجد.





وشدد "الأنصاري" على المسئولين بجميع القطاعات باتخاذ كافة الاستعدادات والإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظًا على صحة المواطنين، مع متابعة تطبيق القرار بكل حزم واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.





وقام الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، للمرة الثانية بتفقد أعمال تجهيز مركز التعليم المدنى التابع لمديرية الشباب والرياضة بقرية شكشوك مركز أبشواي، المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا من الحالات البسيطة إكلينيكيًا، للوقوف على مدى جاهزيته لإستقبال المصابين.





أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ تفقد غرف المركز والذي يضم 45 غرفة، ووحدة للأشعة ومعمل للتحاليل وعيادة طبية، مشيرًا أن المحافظ وجه بتوفير كافة مستلزمات المعيشة للمرضى، وأدوات الحماية الشخصية للاطقم الطبية.





كما وجه المحافظ رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، بزيادة ضخ مياه الشرب بشكل دائم على مدار اليوم، فضلًا عن توجيه رئيس مركز ومدينة أبشواي بتمهيد وتسوية طريق قرية شكشوك ورفع الإشغالات ودهان الأرصفة والأسوار مع الإهتمام بالنظافة العامة للقرية.





رافق المحافظ خلال الجولة الدكتورة امال هاشم وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتورة هانم أحمد عبد الرؤوف عضو قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، والاستاذة ايمان ذكى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من مسئولي مديرية الصحة.





حيث تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، المدينة الجامعية للطالبات بمدينة الفيوم، للإطمئنان على جاهزيتها وتوافر كافة سبل الإقامة والإعاشة بها، بحضور الدكتور خالد عطالله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عصام على حسن أستاذ مساعد الأمراض المتوطنة والكبد، عضو اللجنة التنفيذية الطبية المشكلة بالمحافظة.





أوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن المحافظ تفقد غرف المدينة الجامعية، ومدى جاهزيتها لامكانية استخدامها في العزل الصحي، وتنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية بها، واستمع لشرح وافى عن أعمال النوبتجيات بالمدينة وتوافر الخدمات بها، موجهًا بالتنسيق الكامل مع مسئولى مكافحة العدوى بمديرية الصحة بالفيوم لتدريب العاملين بالمدينة على طرق التعقيم والتطهير.





وقال المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن المدينة الجامعية للطالبات تضم 297 غرفة، مقسمة على مبنى (أ) ويتكون من144 غرفة، ومبنى (ب) يتكون من 153 غرفة، لافتًا أن المدينة الجامعية للطلبة تضم 265 غرفة مقسمة الى 4 مبانى، بالإضافة الى عدد من مغاسل الملابس المركزية الكبيرة، والمطابخ وعدد من القاعات.





حيث تفقد الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، أعمال تجهيز مركز التعليم المدني التابع لمديرية الشباب والرياضة بقرية شكشوك مركز أبشواي، تمهيدًا لعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) من الحالات البسيطة إكلينيكيًا، طبقًا لبروتكول وزارة الصحة والسكان.





أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الأعمال تشمل تجهيز ٤٥ غرفة عزل صحي بالاضافة الى عيادة طبية ومعمل وغرفة للأشعة، لافتًا أن مديرية الشئون الصحية قامت بتوفير الأطقم الطبية من أطباء وممرضين، وكذا توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لمتابعة الحالات المرضية.





وأضاف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن المحافظ راجع مع الدكتورة أمال هاشم وكيل وزارة الصحة بالفيوم، توافر كافة التجهيزات، وغيرها من مستلزمات المعيشة.