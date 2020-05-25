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إعلان "شاور بندولين" لـ مى كساب يتصدر استفتاء "الفجر الفني" اليوم

الإثنين 25/مايو/2020 - 12:44 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تصدر إعلان شاور بندولين، استفتاء "الفجر الفني" كأفضل إعلان، اليوم الإثنين الموافق 25 مايو، ومن المقرر إعلان النتيجة النهائية للاستفتاء بعد انتهاء شهر رمضان، وحصد إعلان "شاور بندولين"، على 12379 صوت ما يعادل 23,15%، ويأتي إعلان اتصالات للفنان أحمد حلمى المركز الثاني.


وتقول كلمات اغنية إعلان "شاور بندولين":

"كُلُّه يَجِئ عِنْد مَامَا بالشاور دَه يستحمى يستحمى حُمَّى حُمَّى حُمَّى يستحمى ببندولين الرَّفِيع والكلبوظة وَاللَّيّ عاوِز ريحته مَوْزه يستحمى حُمَّى حُمَّى حُمَّى يستحمى ببندولين شَاوَرَ فِي السَّلِيمِ لَا مِيكْرُوب وَلَا جَرَاثِيم هيخلي المولودين فِي سَابِعِ نَوْمِه نَائِمَيْن دَه شَاوَر بندولين اهوا بِعَسَل وكالينديول مفيهوش حَاجَة صِنَاعِيَّةٌ كُلّ الْحَاجَة الطَّبِيعِيَّة يلا كُلُّهُ عِنْدَ مَامَا كُلُّه يَجِئ استحمى يستحمى حُمَّى حُمَّى حُمَّى يستحمى ببندولين".


يذكر أن آخر أعمال مي كساب كان مسلسل "اللعبة" الذي عرض مؤخرًا وهو من بطولة شيكو وهشام ماجد ومجموعة من النجوم منهم أحمد فتحى ومحمد ثروت ومي كساب وسيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر وإشراف على الكتابة فادى أبو السعود وإخراج معتز التوني.
إعلان "شاور بندولين" لـ مى كساب يتصدر استفتاء "الفجر الفني" اليوم
إعلان "شاور بندولين" لـ مى كساب يتصدر استفتاء "الفجر الفني" اليوم

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