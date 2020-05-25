Advertisements

زوجة أحمد زاهر: نجاح "فتحي" في "البرنس" كان سببًا في إيذائنا نفسيًا

الإثنين 25/مايو/2020 - 12:38 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
قالت هدى زاهر، زوجة الفنان أحمد زاهر، إن شخصية "فتحي"، التي جسدها زوجها في مسلسل "البرنس"، حققت نجاحًا غريبًا مع الناس، لافتة أن هذا النجاح كان سببًا في أذيتهم النفسية وتعرض حياتهم الشخصية للاقتحام بشكل مبالغ فيه.

وتحدث هدى، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي، عن الهدف من المسلسل، ويكمن ذلك الهدف في تقديم فن لإسعاد الناس ولتوصيل رسالة معينة، مُشيرة إلى أن معظم الجمهور كانوا يقومون بتشجيع زوجها.

وأشارت هدى أن أحمد زاهر تقمص شخصية "فتحي" وتأثر بها كثيرًا بعد خمسة أيام من تصوير المسلسل، لافتة إلى أنه ارتبط بالشخصية جدًا، وكان يعيش داخلها؛ بسبب حبه الشديد في تقديمها وتوصيلها للجمهور بشكل حقيقي.

كما أوضحت عن سبب احترامها الشديد للفنان محمد رمضان، لأنه فنان ذكي ويثق في نفسه ومخلص في عمله، مُوضحة أنها تشرفت بكونها ضمن فريق عمل المخرج محمد سامي.

والجدير بالذكر أن مسلسل "البرنس"، من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، ريم سامي، أحمد زاهر، عبد العزيز مخيون، إدوارد، نجلاء بدر، محمد مهران، إنعام الجريتلي، أحمد داش، بدرية طلبة، محمد علاء، رحاب الجمل، سلوى عثمان، أحلام الحريتلي.

أخبار تهمك

عاجل.. بدء مواعيد حظر التجوال الجديدة (اعرف التفاصيل)

منذ يومين

تصريح مثير من أحمد السقا عن الإرهابي هشام عشماوي

منذ يوم

كريستيانو رونالدو يطعن برشلونة

منذ ساعتين

لأول مرة.. بسمة وهبة تكشف عن سر داخل مقبرة الشهيد المنسي

منذ حوالي 6 ساعات

ظاهرة فلكية.. رابع أيام العيد الكعبة المشرفة بلا ظل تماما

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يطلب قطع إعارة نجم الأهلي

منذ ساعتين

عرض إماراتي لضم نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

"الأطباء" تنعى طبيب المنيرة بعد وفاته متأثرا بفيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

6 تحركات هامة بشأن الأطباء المتوفين والمصابين بكورونا.. تعرف عليهم

منذ ساعتين

تحذير عاجل من الداخلية لمخالفي قرار إيقاف تراخيص البناء

منذ ساعتين و 46 دقيقة

أسامة كمال عن فزع المصريين من كورونا: "ساعة تروح وساعة تيجي"

منذ يوم

الصحة: تسجيل 752 إصابة بفيروس كورونا.. وأعلى معدل وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

تخصيص مستشفى لعزل مصابي كورونا من الأطباء.. والتنفيذ خلال ساعات

منذ حوالي 11 ساعة

بيان عاجل من "الأطباء" بشأن تزايد أعداد شهداء كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

بالمستندات| بعد وفاة زميله بكورونا.. طبيب بمستشفى المنيرة يستقيل ويهاجم "الصحة"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الجيش الليبي يدك مواقع تابعة للمليشيات المسلحة

منذ حوالي 6 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:43 ص

لأول مرة.. بسمة وهبة تكشف عن سر داخل مقبرة الشهيد المنسي

تحذير عاجل من الداخلية لمخالفي قرار إيقاف تراخيص البناء

10:53 ص

ظاهرة فلكية.. رابع أيام العيد الكعبة المشرفة بلا ظل تماما

09:05 ص

6 تحركات هامة بشأن الأطباء المتوفين والمصابين بكورونا.. تعرف عليهم

11:39 ص

عرض إماراتي لضم نجم الزمالك

09:55 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس قروض كورونا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: رمضان 2020 «TOP 10»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أشهر العلاقات الغرامية فى القصور الملكية والرئاسية