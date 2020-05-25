زوجة أحمد زاهر: نجاح "فتحي" في "البرنس" كان سببًا في إيذائنا نفسيًا

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قالت هدى زاهر، زوجة الفنان أحمد زاهر، إن شخصية "فتحي"، التي جسدها زوجها في مسلسل "البرنس"، حققت نجاحًا غريبًا مع الناس، لافتة أن هذا النجاح كان سببًا في أذيتهم النفسية وتعرض حياتهم الشخصية للاقتحام بشكل مبالغ فيه.



وتحدث هدى، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي، عن الهدف من المسلسل، ويكمن ذلك الهدف في تقديم فن لإسعاد الناس ولتوصيل رسالة معينة، مُشيرة إلى أن معظم الجمهور كانوا يقومون بتشجيع زوجها.



وأشارت هدى أن أحمد زاهر تقمص شخصية "فتحي" وتأثر بها كثيرًا بعد خمسة أيام من تصوير المسلسل، لافتة إلى أنه ارتبط بالشخصية جدًا، وكان يعيش داخلها؛ بسبب حبه الشديد في تقديمها وتوصيلها للجمهور بشكل حقيقي.



كما أوضحت عن سبب احترامها الشديد للفنان محمد رمضان، لأنه فنان ذكي ويثق في نفسه ومخلص في عمله، مُوضحة أنها تشرفت بكونها ضمن فريق عمل المخرج محمد سامي.



والجدير بالذكر أن مسلسل "البرنس"، من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، ريم سامي، أحمد زاهر، عبد العزيز مخيون، إدوارد، نجلاء بدر، محمد مهران، إنعام الجريتلي، أحمد داش، بدرية طلبة، محمد علاء، رحاب الجمل، سلوى عثمان، أحلام الحريتلي.