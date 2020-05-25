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عضو بمجلس السيادة السوداني: الجيش على قلب رجل واحد في حفظ الأمن

الإثنين 25/مايو/2020 - 12:13 م
بوابة الفجر
وكالات
أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، على الانسجام بين مكونات القوات المسلحة وهي تؤدي واجبها الوطني، داعيا إلى عدم الالتفات إلى الشائعات الكثيرة التي تطلق هذه الأيام.

وأضاف كباشي، أن الجيش السوداني بشقيه القوات المسلحة وقوات الدعم السريع يعمل على قلب رجل واحد فى المحافظة على أمن البلاد واستقرارها، حبسما أفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وأوضح كباشي أن "من يحاولون زرع الفتنة داخل المنظومة الأمنية سيخيب ظنهم ودعا الجميع للعمل والتعاون من أجل تفويت الفرصة على دعاة الفتنة فى مجتمع جنوب كردفان، ومن يحاولون الزج بالقوات النظامية فى الصراع".

ووجه كباشي التحية إلى ضباط وضباط صف وجنود الفرقة 14 مشاة على الدور العظيم الذى تضطلع به الفرقة فى حفظ الأمن واستتباب الاستقرار فى ولاية جنوب كردفان، موضحا أن زيارته للولاية برفقة وفد رفيع المستوى جاءت لتقديم واجب العزاء لأسر من فقدوا أرواحهم فى الأحداث الأخيرة.

وبشأن عملية إصلاح الأجهزة الأمنية، أوضح أن ذلك متروك للقوات المسلحة بحكم مشاركتها فى إدارة الفترة الانتقالية وبحكم  الضمان الذى توفره لعبورها والمحافظ على السودان وسلامة أراضيه، مشيراً في هذا الصدد إلى إنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأعلن أن العمل جار لتعديل الهيكل الراتبي للقوات المسلحة.

يذكر أن قيادة الفرقة 14 مشاة في كادوقلي كانت قد قدمت تقريرا للفريق أول ركن شمس الدين كباشي، وقف من خلاله على احتياجاتها ووعد بمناقشتها مع القيادة.

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