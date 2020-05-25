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عائد من الإمارات: مبسوطين إننا رجعنا مصر وما حدث "ملحمة"

الإثنين 25/مايو/2020 - 12:26 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال المهندس هيثم السعيد، أحد العائدين من الإمارات، والمتواجد بمدينة حلوان الجامعية، إنه نظرًا لظهور أزمة فيروس كورونا في العالم اجمع، هناك العديد من فرص العمل توقفت، وكان هو وآخرين من المتضررين بذلك.

وأضاف السعيد"، خلال حواره عبر سكايب مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، أنه بمجرد سماع تصريحات الرئيس السيسي، حول إعادة جميع المصريين قبل العيد، تقدموا على لينك السفارة المصرية بالإمارات بطلب للعودة، وكان الامل في عودتهم ضعيف، ولكنهم تفاجأوا أن هناك خبر على موقع السفارة أن هناك 5 طائرات قادمة لإعادة المصريين، وتم إرسال رسائل لهم على هواتفهم للتوجه للحجز للسفر، واصفًا ما حدث بملحمة عودة المصريين في الخارج اعتبارًا من الرئيس السيسي والسفارة المصرية وحتى الوصول لمكان الحجر، معقبًا: "إحنا مبسوطين إننا رجعنا مصر".

ونوه، بأنه بمجرد الوصول لمطار القاهرة تم إجراء تحليل سريع لهم في وقت قياسي، وخلال اقل من نصف ساعة ظهرت النتائج، وهناك 14 أتوبيس قام بنقلهم للمدينة الجامعية، موضحًا أنه بمجرد الوصول للمدينة الجامعية وجدوا رئيس جامعة حلوان في استقبالهم، وهناك 4 أشخاص وبوابات للتعقيم سريعًا، وهناك مسئولين يحاولوا انجاز تسكينهم بسرعة، مشددًا على ان غرف العزل بالمدن الجامعية واسعة وجيدة التهوية، والمسئولين لم يغادروا المدينة حتى في يوم العيد.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 179 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4807 حالات حتى الأمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5366 حالة، من ضمنهم الـ 4807 متعافيين.

وأضاف أنه تم تسجيل 752 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الأحد، هو 17265 حالة من ضمنهم 4807 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و764 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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