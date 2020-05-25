استعلم عن نتائج مشروع البحث العلمي على ادمودو بالعربي جميع المراحل التعليمة بالاسم والكود التعريفي

حالة من البحث تشغل طلاب وطالبات جميع المراحل التعليمية حول معرفة نتائج مشروع البحث العلمي على ادمودو،وذلك عقب إخراج بعض من السادة المسؤولين داخل وزارة التربية والتعليم على ان يتم اعلان نتائج مشروع البحث العلمي بشكل إلكتروني على ادمودو في غضون وأعقاب ساعات قليلة من الآن.









نتائج مشروع البحث العلمي على ادمودو





أكد مصدر مسؤول داخل التربية والتعليم على أن النتائج سيتم الإعلان عنها بشكل الكتروني من خلال ادمودو التعليمية وذلك فور الانتهاء من اعمال التقييم والرصد المقرر انتهائها قريباً جداً وذلك لاعلان نتائج الطلاب بشكل إلكتروني من خلال ادمودو التعليمية المنصة التي ستتولي مهمة اخبار الطلاب حالة قبول بحثهم ونجاحهم أم حالة رسوبهم وعدم قبول بحثهم، حيث قد تم تحديد فترة زمنية وهي مدتها اسبوع من تاريخ إعلان الانتهاء من أعمال تسليم مشروع البحث العلمي، لذا يتزايد بشكل كبير البحث حول منصة ادمودو للاستعلام عن نتائج البحث العلمي.









كيفية الاستعلام على نتائج مشروع البحث العلمي





فور اتمام اعمال اعتماد نتائج مشروع البحث العلمي سيتمكن الطالب الكترونياً معرفة نتائج مشروع البحث العلمي المقرر على طلاب جميع المراحل التعليمية فور الدخول على الرابط التالي “هنا” وإتمام عملية الاستعلام عن حالة قبول أو رفض مشروع البحث العلمي بادخال اسم الطالب وكلمة السر الكود التعريفي فى الايقونات المخصصة لها لتسجيل بيانات الطالب على الموقع، مع العلم والتنبيه على أن خدمة الاستعلام الكترونية ستكون متاحة أمام الطلاب الذين سبق لهم ترك مشروع البحث العلمي من خلال الموقع، أما بالنسبة لطلاب السابق لهم تسليم مشروع البحث العلمي داخل المدرسة في بامكانهم التوجه الى المدرسة واتمام الاستعلام عن نتائج مشروع البحث العلمي الكود التعريفي كذلك.



