محمد دياب يحصد نسبة تصويت مرتفعة في استفتاء "الفجر الفني" كأفضل ممثل دور ثان- 25 مايو





حصد الفنان محمد دياب نسبة عالية من الأصوات كأفضل ممثل دور ثان في سباق دراما رمضان 2020، حيث حصل على 4474 صوتا وذلك خلال الأسبوع الأول من التصويت.وأطل محمد دياب على جمهوره بباقة من الأعمال الدرامية الرائعة في سباق دراما رمضان 2020، حيث جسد شخصية الشيخ سالم السبع في مسلسل "الاختيار" الذي تناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.وقام أيضًا بتجسيد شخصية كتكت في مسلسل "البرنس'' الذي تدور أحداثه حول رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته الفنان محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه.يأتي ذلك بالإضافة إلى مشاركته في مسلسل "فرصة ثانية" في دور مدحت والذي تدور أحداثه حول فتاة تسمى ملك تستيقظ من غيبوبتها فاقدة لذاكرتها بعد تعرضها لحادث، يمنح القدر فرصة ثانية لشخص يعتريه الندم كان قد تسبب في أذيتها ليكفر عن خطئه معاها ويحاول مساعدتها.وجسد دور الشيخ يوسف في مسلسل "ليالينا 80"، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي خلال فترة الثمانينات.