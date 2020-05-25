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ضبط 5 آلاف شخص اخترقوا حظر التجوال خلال 24 ساعة

الإثنين 25/مايو/2020 - 12:03 م
أرشيفية
أرشيفية
نفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة المختلفة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية، وأسفرت الجهود عن ضبط  (5984) شخص مخالف لقرار حظر المواطنين خلال 24 ساعة.

كما تمكن رجال الشرطة من ضبط (1745) سيارة مخالفة، وتم ضبط (150) دراجة نارية مخالفة، وأثمرت الجهود عن ضبط (156) مركبة "توك توك" مخالفة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية - لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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وفي سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص، لمخالفته قرار حظر التجوال، لاقامته بتجميع بعض الصبية، للصلاة في عيد الفطر المبارك، بالدقهلية

بداية الواقعة، تداولت صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مقطع فيديو لأحد الأشخاص تحت عنوان (اجري يا شيخ)، وتم ضبط المذكور (مقيم بنبروه بالدقهلية) لمخالفته قرار الحظر، وبمناقشته أشار إلى طلب بعض الصبية بمحيط سكنه أن يقوم بإمامتهم فى صلاة عيد الفطر المبارك فى ذات المنطقة محل إقامته، وفور علمه بمرور إحدى سيارات الشرطة فر هاربًا خشية من ضبطه.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

خالفوا قرار الحظر.. ضبط القائمين على إدارة 3 مقاهي

وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط القائمين على إدارة 3 مقاهي بنطاق محافظات: "الدقهلية، أسوان، وجنوب سيناء" لمخالفتهم القرارات الصادرة بشأن حظر فتح المقاهي وحظر تحرك المواطنين، وقيامهم بغلق الباب من الخارج وإدارتها من الداخل للحيلولة دون ضبطهم، حيث ضُبط داخل اثنتين منهم عدد (25) نرجيلة. 

جاء ذلك، في إطار الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، واضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، واستمرارا لتلك الجهود المبذولة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

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