Advertisements

خادم الحرمين: نرى الأملَ في قادم أيَّامنا متحلين بالعزم والإيجابية لتجاوز البلاء

الإثنين 25/مايو/2020 - 11:49 ص
بوابة الفجر
الفجر السعودي


هنأ العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الشعب السعودي، بحلول عيد الفطر المبارك.

وقال الملك سلمان عبر حسابه الرسمي على تويتر: "نحمد الله أن أكرمنا بحلول عيد الفطر المبارك، بعد أن منّ علينا بصيام شهر رمضان وقيامه. نرى الأمل في قادم أيامنا، متحلين بالعزم والإيجابية؛ لنتجاوز كل بلاء، ونسأل الله أن يعيده علينا وعلى العالم أجمع ونحن أعز شأناً وأحسن حالاً، وكل عام وأنتم بخير".

والسبت الماضي، قال العاهل السعودي خلال كلمة للمواطنين والمقيمين وعموم المسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك، إن "العالم يواجه ونحن جزء منه جائحة صحية واقتصادية لم يشهد لها مثيلا".

وأضاف "أنني أقدر بشكل كبير قضاءكم العيد في بيوتكم، ملتزمين بكل وعي ومسؤولية بإجراءات التباعد الاجتماعي، مستعيضين عن اللقاءات وتبادل التهاني مباشرة، بالتواصل والمعايدة والتهنئة بالاتصالات والمراسلات والتواصل عن بعد".

ودعا "أن تكون الأمة العربية والإسلامية، والعالم أجمع، في صحة وعافية ويحفظها من كل بلاء ومكروه، وأن يعيد علينا العيد، وقد رفع الله عنا وعن الإنسانية جمعاء هذ الوباء، وكل بلاء".

أخبار تهمك

كريستيانو رونالدو يطعن برشلونة

منذ ساعة و 23 دقيقة

فايلر يطلب قطع إعارة نجم الأهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. نتائج سلبية لفريق عمل "لعبة النسيان"

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الجيش الليبي يدك مواقع تابعة للمليشيات المسلحة

منذ حوالي 6 ساعات

ظاهرة فلكية.. رابع أيام العيد الكعبة المشرفة بلا ظل تماما

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بدء مواعيد حظر التجوال الجديدة (اعرف التفاصيل)

منذ يومين

أسامة كمال عن فزع المصريين من كورونا: "ساعة تروح وساعة تيجي"

منذ يوم

عرض إماراتي لضم نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من "الأطباء" بشأن تزايد أعداد شهداء كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

تحذير عاجل من الداخلية لمخالفي قرار إيقاف تراخيص البناء

منذ ساعتين و 6 دقيقة

لأول مرة.. بسمة وهبة تكشف عن سر داخل مقبرة الشهيد المنسي

منذ حوالي 5 ساعات

بالمستندات| بعد وفاة زميله بكورونا.. طبيب بمستشفى المنيرة يستقيل ويهاجم "الصحة"

منذ حوالي 11 ساعة

تخصيص مستشفى لعزل مصابي كورونا من الأطباء.. والتنفيذ خلال ساعات

منذ حوالي 10 ساعات

الصحة: تسجيل 752 إصابة بفيروس كورونا.. وأعلى معدل وفاة

منذ حوالي 16 ساعة

"الأطباء" تنعى طبيب المنيرة بعد وفاته متأثرا بفيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

تصريح مثير من أحمد السقا عن الإرهابي هشام عشماوي

منذ يوم
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:43 ص

لأول مرة.. بسمة وهبة تكشف عن سر داخل مقبرة الشهيد المنسي

ظاهرة فلكية.. رابع أيام العيد الكعبة المشرفة بلا ظل تماما

09:05 ص

تحذير عاجل من الداخلية لمخالفي قرار إيقاف تراخيص البناء

10:53 ص

عرض إماراتي لضم نجم الزمالك

09:55 ص

بيان عاجل من "الأطباء" بشأن تزايد أعداد شهداء كورونا

01:45 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس قروض كورونا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: رمضان 2020 «TOP 10»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أشهر العلاقات الغرامية فى القصور الملكية والرئاسية