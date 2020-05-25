مفاجأة.. ميدو يدفع ثمن صفقة حارس الزمالك

حرص أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الاسبق على تهنئة محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأبيض بمناسبة عيد ميلاده.

وكتب ميدو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : ‏وأنا لاعب في الزمالك فرجوني على فيديو لحارس كويس جدا وماكانش في فلوس في النادي نشتريه فقررت اني ادفع الفلوس واخصمها من مستحقاتي ...قرار لن اندم عليه أبدا جنش ابن الزمالك واحد من أفضل اللاعبين الذين زاملتهم ودربتهم ..رجل بمعنى الكلمة!! محمود جنش كل سنه وانت طيب..

وانضم جنش إلى صفوف نادي الزمالك موسم ٢٠١٠ / ٢٠١١ قادما من صفوف فريق الأوليمبي، وذلك بعدما ظهر بشكل طيب مع الفريق السكندري.

ساهم جنش في تتويج الزمالك العديد من البطولات مثل الكونفدرالية الإفريقية وكأس مصر وغيرها من المسابقات، غاب جنش عن مباريات الفريق خلال الموسم الحالي بسبب تعرضه للإصابة بقطع في وتر اكيليس خلال تواجده بمعسكر المنتخب الوطني ببطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2019.

وتوج جنش مع الزمالك بخمسة بطولات كأس مصر، وبطولة دوري ممتاز، وبطولة سوبر مصري، وسوبر مصري سعودي، وأخيراً ساهم بشكل كبير في تتويج الزمالك ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.