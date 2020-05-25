بعد إصابة أحدهم بكورونا.. الأخ الثالث يلحق بشقيقيه ويلفظ أنفاسه داخل مستشفى العزل بالشرقية

توفي مواطن بعد 4 أيام من وفاة شقيقه الثاني وتأكد إصابة أحدهم بفيروس كورونا. حيث جرى احتجازه داخل مستشفى العزل بأبو كبير بالشرقية إثر إصابته بالفيروس ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى في ساعة متأخرة من مساء أمس ليلحق بشقيقيه.





وقال مصدر بمديرية الصحة بالشرقية، إن "ح ا ح " مقيم بقرية الرحمانية التابعة لمركز أبو كبير ويعمل موظف استقبال بعيادة طبية بمركز أبو كبير توفي أول أمس إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، فيما توفى شقيقه مساء أمس.





وأضاف أن فريق الطب الوقائي تولى اليوم مهمة إنهاء مراسم دفن الجثمان وفقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المتوفيان كان لديهما شقيق آخر توفى قبل 3 أيام حيث جرى نقله إلى مستشفى الأحرار وجاء تشخيص الوفاة نتيجة "التهاب رئوي".





وأضاف أن فريق مكافحة العدوى انتقل إلى القرية لإجراء أعمال التطهير والتعقيم وتم عزل منزلي لعدد 6 منازل مقيم بها عدة أسر مجاورين لمنزل المتوفي ومتابعتهم تحسبا لظهور أعراض الفيروس عليهم، نافيا ما تردد على موقع التواصل الاجتماعي بشأن إصابة أكثر من 300 شخص بالقرية بالفيروس.



