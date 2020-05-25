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بعد إصابة أحدهم بكورونا.. الأخ الثالث يلحق بشقيقيه ويلفظ أنفاسه داخل مستشفى العزل بالشرقية
الإثنين 25/مايو/2020 - 11:52 ص
سمر السيد
توفي مواطن بعد 4 أيام من وفاة شقيقه الثاني وتأكد إصابة أحدهم بفيروس كورونا. حيث جرى احتجازه داخل مستشفى العزل بأبو كبير بالشرقية إثر إصابته بالفيروس ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى في ساعة متأخرة من مساء أمس ليلحق بشقيقيه.
وقال مصدر بمديرية الصحة بالشرقية، إن "ح ا ح " مقيم بقرية الرحمانية التابعة لمركز أبو كبير ويعمل موظف استقبال بعيادة طبية بمركز أبو كبير توفي أول أمس إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، فيما توفى شقيقه مساء أمس.
وأضاف أن فريق الطب الوقائي تولى اليوم مهمة إنهاء مراسم دفن الجثمان وفقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المتوفيان كان لديهما شقيق آخر توفى قبل 3 أيام حيث جرى نقله إلى مستشفى الأحرار وجاء تشخيص الوفاة نتيجة "التهاب رئوي".
وأضاف أن فريق مكافحة العدوى انتقل إلى القرية لإجراء أعمال التطهير والتعقيم وتم عزل منزلي لعدد 6 منازل مقيم بها عدة أسر مجاورين لمنزل المتوفي ومتابعتهم تحسبا لظهور أعراض الفيروس عليهم، نافيا ما تردد على موقع التواصل الاجتماعي بشأن إصابة أكثر من 300 شخص بالقرية بالفيروس.
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وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 179 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4807 حالات حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5366 حالة، من ضمنهم الـ 4807 متعافيين.
وأضاف أنه تم تسجيل 752 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 17265 حالة من ضمنهم 4807 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و764 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.