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ضبط شخصين لقتلهما سائق "توك توك" بالبحيرة

الإثنين 25/مايو/2020 - 11:46 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تمكن قطاع الأمن العام وفريق البحث الجنائي، بمديرية أمن البحيرة، من ضبط شخصين، لقيامهما بقتل سائق "توك توك" وسرقته وإلقاء جثته بأحدي الأراضي الزراعية.

ونجحت أجهزة وزارة الداخلية، في كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة وادى النطرون بمديرية أمن البحيرة، بالعثور على جثة سائق "توك توك"، بطريق قرية البيضاء بدائرة المركز وبها جروح متفرقة بالجسم، والعثور على مركبة "التوك توك" قيادته، وما قرره والده بخروج نجله بتاريخ 2642020 للعمل على المركبة المشار إليها الخاص به وعدم عودته.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات أسفرت جهود فريق البحث المشكل بالإشتراك مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة عن تحديد مرتكبى الواقعة شخصين (سائق – عامل).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة، وقررا بسابقة إتفاقهما على سرقة إحدى مركبات "التوك توك" كرهًا عن قائدها.

وفى سبيل تنفيذ مخططهما أعدا سلاح أبيض "سكين"، وقاما بتاريخ الواقعة بإستقلال مركبة "التوك توك" الخاصة بالمجنى عليه من مدينة وادى النطرون بزعم توصيلهما لقطعة أرض زراعية كائنة بطريق قرية البيضاء بدائرة المركز، وعقب وصولهما لمكان العثور على الجثة قام أحدهم بمباغتة المجنى عليه والتعدى عليه بالسكين فأحدث إصابته التى أودت بحياته، وإستوليا على حافظة النقود الخاصة بالمجنى عليه وهربا دون الإستيلاء على المركبة، وتخلصا من الأداة المستخدمة بإلقائها بقطعة أرض متاخمة لمكان الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

في سياق آخر، تواصل الأجهزة الأمنية، توجيه حملاتها على كافة المقاهي و"الكافيتريات" ومراكز الدروس الخصوصية، للتأكد من مدى التزام القائمين عليها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا". 

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج التالية، تم ضبط 571 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 251 قضية في مجال احتكار وحجب السلع والمستلزمات الطبية والتلاعب بأسعارها. 

وأسفرت عن ضبط (213) مخالفة في مجال غلق المحال والمقاهي والمطاعم والمراكز التجارية، وتم إغلاق (73) مكان نشاط تعليمي، تجمعات طلابية "مراكز للدروس الخاصة، ليصبح إجمالي عدد المراكز التعليمية التي تم غلقها خلال الفترة "من 14 حتى 27 الجاري" (12531) مركزًا تعليميًا. 

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. 

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