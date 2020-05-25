أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر

أذاع برنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، تقريرًا مُفصلًا بالأرقام، حول الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفاكهة في سوق الجملة.





وجاءت أسعار الخضراوات والفاكهة علي النحو التالي: حيث سجل سعر الطماطم 6.5 جنيهًا للكيلو، وسعر البصل 10 جنيهات للكيلو، وسعر ورق العنب 20 جنيهًا للكيلو، وسعر الملوخية 6.5 جنيهًا للكيلو، وسعر الباذنجان 5 جنيهات للكيلو، وسعر الفلفل 7 جنيهات للكيلو، وسعر الجزر 4 جنيهات للكيلو، وسعر الثوم 20 جنيهًا للكيلو.





وبالنسبة لأسعار الفاكهة، سجل سعر الموز 10 جنيهات للكيلو، وسعر الكانتلوب 7 جنيهات للكيلو، وسعر الفراولة 7 جنيهات للكيلو، وسعر البطيخ 30 جنيهًا للكيلو.





وتتباين اسعار الخضراوات والفاكهة طبقا للعرض والطلب والمعروض من السلع، ومن الملاحظ وجود ثبات نسبي في الاسعار خلال الفترة الأخيرة.





وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، إن زيادة الإنتاج من المحاصيل الزراعية وخاصة البطاطس أدت إلى استقرار الأسعار بالسوق المحلي، بالإضافة إلى زيادة صادرات بطاطس المائدة إلى الأسواق الأوروبية والعالمية.





وقال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، إن هناك تكليفات لإدارة الخضر بمتابعة جميع أصناف الخضر، ونشر لجان بالتعاون مع مديريات الزراعة، لرصد حالات المتغيرات على زراعات الخضر، وتلقى أي شكاوى من المزارعين وحلها على الفور، وعمل حملات مكثفة لتقديم جميع التوصيات الفنية والارشادية، وتكثيف الحملات المرورية على صوب الخضروات، والزراعات المكشوفة لمواجهة المناخ المتغير والتقلبات الجوية.





وأضاف "عطا"، أن هناك تكليفات لإدارة الخضر، بتقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين، وإتباع النظم السليمة لحماية النباتات من التغيرات المناخية، حتى لا تتأثر المحاصيل الزراعية من قلة الإنتاج وتساقط الثمار، كما تعمل اللجان على رصد الحالة المرضية والحشرية للمحاصيل على أرض الواقع، وسرعة التدخل والعلاج من خلال لجان متخصصة تتوجه إلى الحقول مباشرة.



