في لفتة إنسانية.. الحماية المدنية تنقل مسنا من منزله للمستشفى

في لفتة إنسانية، استجابت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة، لاستغاثة مسن يطلب نقله من مسكنه لإحدى المستشفيات عقب تدهور حالته الصحية.





بدأت الواقعة حين تبلغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص بالمعاش - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل، وقرر شعوره بحالة إعياء، وطلب المساعدة فى إنزاله من مسكنه لعدم قدرته على الحركة والتوجه للمستشفى.





وعلى الفور تم الدفع بوحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة لمكان البلاغ، وتم مساعدته فى النزول من العقار وتدبير سيارة إسعاف مجهزة له ونقله إلى المستشفى.





جاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.





وقد لاقى سرعة إنتقال القوات لمحل البلاغ إستحسان المواطن الذى تقدم بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول.





اقرأ أيضا...