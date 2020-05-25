الطالع الفلكي الإثنين 25/5/2020..زِينَة الرّجَال!

*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى السّرطان.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجَوْزَاء.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 21 مايو - 21 يونيو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الثّور من 15 مايو - 14 يونيو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى البُطِين من 25 مايو - 6 يونيو.





اليوم 17 بَشْنَسْ قبطى ، 25 أيّار رُومى ، 2 شوّال ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -حَسّن ملافظَكْ (إخرس) -عشان إنتا المُدير لازم تحسّن ملافظَكْ.(أحمد زكى من فيلم الإحتياط واجب-1983)





*القمر فى السّرطان "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*مَنَازِلْ نِجْم سُهيل.....

الفراعنة بمصروالصّابئة بابل بالعراق يشتركان فى إعتماد نجمة الشّعرى اليمانيّة كأساس لتقويمهم كل 365 يوم بثبات وإتّزان منذ آلاف السنين وبدقّة كبيرة





عرب اليمن ليسو أقل شأناً فهم أيضاً لهم نجم يُسمّى نجم سُهيْل يظهر فى موعد ثابت كل 365 يوم ومنذ آلاف السنين، لكن لايُمكن رؤيته إلاّ فى النصف الجنوبى من الكرة الأرضيّة لذلك فهو مناسب لأهل اليمن والإنكا بأمريكا الجنوبيّة.





يظهر نجم سُهيل فى 24 أغسطس من كل عام لكن لايُرى بالعين بأى حال قبل 5 سبتمبر،بعد ظهور نجم سُهيل فى 6 سبتمبر يتم تقسيم السنة لأربعة مَوَاسِم بناءً على ظهور سُهيل الخريف-الشتاء-الرّبيع-الصّيف وكل مُوسم 7 منازل كأنها شهور زىّ الفرعونى تمام لكنّها 13 يوم بس، تبدأ المواسم كالتّالى....





1-(6 سبتمبر/الخريف):الجبهة-الزّبرة-الصّرفة-العوّا-السّماك-الغفر-الزّبانا





2-(6 ديسمبر/الشتاء):الإكليل-القلب-الشولة-النّعايم-البلدة-سعدالذابح-سعد بلع





3-(6 مارس/الرّبيع):سعد السّعود-سعد الأخبية-المقدّم-المؤخر-الرّشا-الشرطين-البطين





4-(6 يونيه/الصيف):الثّريّا-الدّبران-الهقعة-الهنعة-الذّراع-النّثرة-الطرفة





كلّ منزلة تنزل بها الشّمس تمكث بها مدّة 13 يوم (13 يوم ×28 منزلة = 364) ، ماعدا منزلة الجبهة فعدد أيّامها 14 يوم.





تماماً مثل القويم الفرعونى فإنّ كلّ منزلة ترتبط بمواسم الزّراعة فى اليمن ومواسم الرّياح المُوسميّة،وكما يُميّز ظهورنجمة الشّعرى اليمانيّة فى مصر فيضان النّيل، فإن ظهورنجم سهيل يعنى توقّف الرّياح الرّمليّة العنيفة وسكوتها والبدء فى تلطف درجة الحرارة فى بلاد اليمن والحجاز.





إنتقلت بمشيئة الله تَعَالى الشمس من منزلة الشّرطان لتدخل منزلة البُطين وتعنى بطن الحَمَل لأنّ المنزلة السّابقة كانت الشّرطان أو القرنان قرنىْ الحَمَلْ فالآن إنتقلنا من قرنىْ الحمل لبطنه وتليه المنزلة الثالثة الثّريّا/مُؤخّرة الحَمَل/ أليتُه، البُطين ثلاثة نجوم صغار مستوية التثليث واحد مُضيئ وإثنان خافتان وفيه تظهر أول ملامح الصّيف القائظ ،ويكون فيه أبكر وقت لشروق الشمس على مدار العام بأكمله ،يكثر فيه تواجد العقارب ويبدأ العنب بالإحمرار وفيه نضج البطيخ والخِيَار والباذنجان وتزداد فيه حاجة المزروعات للسّقاية بالمياه،،كما أنّه أنسب وقت لصيّادى اللؤلؤ فى بحر العرب (الخليج العربى) تقول العرب (إذا طلع البُطين إقتضو الدّيْن وظهر الزّين واقتفى الصيّاد العين واعتنى بالعطّار والقين) أى وقت سَدَاد الدّيون والتزيين للرجال من حلاقة وعطور وثياب جديدة وماشابه وإصلاح آنية الطبخ (القين) لزوجاتهم والتى تحتاج إلى الجَلْىْ - تبييض النّحاس.

*المَرَاجِعْ

كتاب الأنواء للفلكى/سَالِم بِنْ بَشِير، الفلكى العلّامة/عادل حَسَن السّعْدُون.

الموقع الإلكترونى (المَسَالِكْ) المركز العَرَبى للأدَبْ الجُغْرَافِى.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: مشكلتك قد تجد طريقها للحلّ إن قرّرت الإستماع لنُصح النّاصحين، ثقل الظل لأحدهم على قلبك لايعنى أن تهمل كلامه الثمين.





برج الثور: البركة تملأ منزلك بسبب اللقمة الحلال ، أوقات طيبة داخل جدران المنزل مع الأسرة أفضل من الخروج لأماكن قد لاتكون بالمتعة التى تتوقعها.





برج الجوزاء: سيطرة جيّدة على لسانك توفّر لك حياة هادئة فى محيط أسرتك ، وفّر بعض طاقتك لخدمة أسرتك وعائلتك قبل أى شخص آخَر.





برج السّرطان: تحت حرارة الحماسة لاتورّط نفسك فى وعود لأداء أعمال ثقيلة عليك أو تستلزم منك وقتاً وجهداً أكثر من طاقتك ، لِسَانَكْ حُصَانَكْ.





برج الأسد: إن عثرت على من تظنّه شريك العمر فعليك بالخط المُستقيم، إقرع الباب لتسمع الجواب ، إن كنت مُتزوّجاً فابتعد عن المشاكل أو إستجلاب النّكد.

برج العذراء : نجاح حياتك العاطفية الحالية مع زوجتك أو خطيبتك يتوقف جزء كبيرمنه على عدم سماحك لذكريات الماضى التعيسة بإفساد جمال الحاضر.





برج الميزان: فيما يخص تهدئة الخواطرالغاضبة فأنت الأشهر بين الأبراج،قد تُتاح لك الفرصة للصلح بين صديقيْن أو قريبيْن ، الصّلح خير.





برج العقرب: رغبة بالمكوث فى المنزل وشهيّة مرتفعة لإلتهام الطعام ،تدخلك فى شئون المطبخ ثم إفتعال الخلافات قد يؤدّى لمشاكل،لسانك حُصانك.





برج القوس: لاتقم باتباع نصائح الآخرين بشكلٍ أعمى دون فحصها والتأكد من ملاءمتها لك.





برج الجدى: وقت لطيف بمعيّة الأسرة أو الأصدقاء أو وحيداً بمفردك أمام فيلم كوميدى، تذكر أن الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج الدّلو: قد تتمكن من إستخدام قدراتك الكلامية فى إقناع أو إسترضاء أحدهم، الكلمة الزّين تقضى الدّيْن.





برج الحوت: لاتكن مُتحرّراً فى أفكارك فيما يخص التصرفات الأخلاقيّة ،بعض الأشياء يكمن سرّ جمالها فى أنّها قديمة لاتتطوّر ومنها الأخلاقيّات والقِيَم العليا.



