مستوطنون يطلقون النار على فلسطينين برام الله





أصيب فلسطينيان برصاص مستوطنين صباح اليوم الاثنين في سهل قرية المغير شمال رام الله.





ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الناشط في مقاومة الجدار والاستيطان كاظم حج محمد أن عدداً من المستوطنين هاجموا رعاة الأغنام في السهل الواقع بين القرية وقرية ترمسعيا.





وأسفر الهجوم عن إصابة شابين بجروح أحدهما في البطن، والآخر في القدم، ونقلا على إثرها إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله.





وأشار إلى أن "جنود الاحتلال الإسرائيلي وصلوا إلى الموقع، وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع نحو المواطنين الذين هبوا لمساندة رعاة الأغنام من هجمة المستوطنين".





وفي سياق اعتداءات مجموعات المستوطنين على قاطفي الزيتون بالضفة سرق مستوطنون، ثمار الزيتون من أراضي المواطنين الواقعة داخل سياج مستوطنة "ايتمار" جنوب شرق نابلس وكسروا أغصانها.





وقال سعد عواد رئيس مجلس قروي قرية عورتا قرب نابلس إن المواطنين تمكنوا من الدخول إلى أراضيهم خارج سياج المستوطنة بعد حصولهم على تنسيق لخمسة أيام إلا أنهم تفاجئوا بقيام المستوطنين بسرقة ثمار الزيتون وتكسير الأغصان بشكل استفزازي.





ويسمح الاحتلال سنويا للمزارعين بقطف ثمار الزيتون في الأراضي الواقعة خارج سياج المستوطنة لمدة خمسة أيام في المناطق الواقعة شمال غرب المستوطنة في شهر أكتوبر الجاري ويومين لقطف الثمار في المنطقة الواقعة شمال شرق المستوطنة في شهر نوفمبر.





فيما يسمح للمزارعين بقطف الثمار ليوم واحد فقط داخل سياج المستوطنة.





وأوضح أن مساحة الأراضي التي لا يسمح للمزارعين بدخولها إلا بتنسيق مسبق تبلغ ثمانية آلاف دونم خارج سياج المستوطنة وخمسة آلاف دونم داخل السياج من أصل 22 ألف دونم مساحة أراضي القرية الإجمالية.





وقام مستوطنون باقتلاع أكثر من 25 شجرة زيتون من أراضي قرية نحالين غربي بيت لحم في منطقة تدعى وادي الجمجوم المحاذية للبؤرة الاستيطانية "بيت عاين" فيما الأشجار معمرة، وكان أصحابها يستعدون لقطاف الثمار عنها.





