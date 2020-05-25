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ضربة موجعة لأحلام برشلونة في نيمار

الإثنين 25/مايو/2020 - 01:18 م
نيمار
نيمار
وكالات

قرر نادي يوفنتوس الإيطالي عرض نجمه باولو ديبالا من أجل ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة رغم أن اسم اللاعب ارتبط بالانتقال إلى فريق برشلونة الإسباني في الموسم الجديد.

 

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن أن يوفنتوس يسعى إلى ضم نيمار إلى صفوفه من أجل تكوين ثنائي ناري مع البرتغالي كريستيانو رونالدو أحد أهم نجوم الفريق في الوقت الحالي والذي بات يختار اللاعبين بنفسه.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك عائق يقف في طريق إتمام الصفقة وهو الراتب الكبير الذي يتقاضاه نيمار في باريس سان جيرمان الفرنسي لكن اللاعب نفسه لديه الرغبة في تخفيض راتبه خوفًا من غدر برشلونة به في الميركاتو الصيفي.

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