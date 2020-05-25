ويلان يتوج ساديو ماني على حساب محمد صلاح

أكد نويل ويلان لاعب فريق ليدز يونايتد السابق أنه يفضل النجم ساديو ماني نجم فريق ليفربول الإنجليزي عن محمد صلاح لقناعته الشديدة بإمكانيات اللاعب السنغالي وأهميته في خط يورجن كلوب المدير الفني لقلعة الريدز.

وقال نويل ويلان في تصريحات لموقع "جول" العالمي: "كان يجب تجديد عقد ساديو ماني بأي طريقة فهو لاعب مهم في ليفربول وقدم مستوى استثنائيًا، خلال المواسم الثلاثة الماضية وكان حاسمًا للغاية وأفضل من محمد صلاح".

وأضاف نجم ليدز يونايتد سابقًا: "ليفربول أصبح ناديًا مرغوبًا فيه أكثر من برشلونة وريال مدريد بعدما استطاع الاحتفاظ بقوة نجومه.. ليفربول يظهر قوته يمتلك النادي القدر الكافِ من المال للوصول إلى مستوى ريال مدريد بل إنهم فازوا بلقب دوري أبطال أوروبا".