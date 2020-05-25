باريس سان جيرمان يحرم برشلونة من صفقة جديدة

يخطط نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لإفساد إحدى الصفقات لنادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وهي صفقة التعاقد مع ميراليم بيانيتش نجم فريق يوفنتوس الإيطالي الذي اقترب بشدة من قلعة كامب نو.

وكشفت موقع جول العالمي عن أن هناك أندية أوروبية عديدة تحاول عرقلة انتقال بيانيتش من يوفنتوس إلى برشلونة وعلى رأسها فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ومالكه ناصر الخليفي الذي يرى بيانيتش خير إضافة لخط وسط ملعب حديقة الأمراء.

وأشارت إلى باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي تدخلا من أجل التعاقد مع بيانيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية حيث عرض البلوز التخلي عن خدمات جورجينيو مقابل الحصول على خدمات اللاعب من الفريق الإيطالي.