نجم ريال مدريد مطلوب في نابولي

يسعى فريق نابولي الإيطالي إلى التعاقد مع الصربي لوكا يوفيتش مهاجم فري ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك قبل منافسه الإيطالي الآخر وهو ميلان الراغب في ضم اللاعب المغضول عليه من إدارة النادي الملكي.

وأشارت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية إلى فريق الجنوب الإيطالي وضع لوكا يوفيتش نصب عينيه لضمه في الميركاتو الصيفي بالرغم من مفاوضات ميلان الشديدة معه لضمه منذ شهر يناير الماضي وقبل انتقاله إلى ريال مدريد.

ظهر لوكا يوفيتش صاحب الـ21 عامًا بشكل غير مميز مع ريال مدريد، واشتهر بمشاكله خارج الملعب وأدائه الهزيل حيث سجل هدفين فقط في 24 مباراة كما تعرض للإصابة خلال التدريبات المنزلية في مفصل القدم وتأكد غيابه لمدة 3 شهور مقبلة