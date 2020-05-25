كريستيانو رونالدو يطعن برشلونة

صدم كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس فريق برشلونة الإسباني وذلك كالتي يفعلها عندما كان لاعبًا في صفوف ريال مدريد الإسباني ويصول ويجول في مباريات الكلاسيكو قبل انتقاله إلى فريق السيدة العجوز.

واستبعد كريستيانو رونالدو نجم انتقال زميله ميراليم بيانيتش نجم يوفنتوس الإيطالي إلى برشلونة بدعوى أنه يحب فريق ريال مدريد ويرغب في الانتقال إليه منذ زمن طويل لكن تعطلت الصفقة في أكثر من مرة.

وكشفت صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية عن أن رونالدو أبلغ أصدقاءه بصعوبة انتقال بيانيتش لبرشلونة لتشجيع لريال مدريد رغم أن اسم اللاعب ارتبط بالانتقال إلى قلعة كامب نو من خلال صفقة تبادلية عن طريق اللاعب آرثر ميلو.