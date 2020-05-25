طقس ثاني أيام عيد الفطر المبارك.. تعرف على حالة الجو اليوم الاثنين 25 مايو ودرجات الحرارة المتوقعة

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس ثاني أيام عيد الفطر المبارك اليوم الاثنين 25 مايو يشهد استمرار انخفاض درجات الحرارة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود البلاد طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري خلال ساعات النهار ، والسواحل الشمالية، ويكون الطقس معتدل على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد.

كما توقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للبرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، وشمال وجنوب الصعيد.





وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع نشاط للرياح على جنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.



