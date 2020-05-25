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طقس ثاني أيام عيد الفطر المبارك.. تعرف على حالة الجو اليوم الاثنين 25 مايو ودرجات الحرارة المتوقعة
الإثنين 25/مايو/2020 - 10:42 ص
أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس ثاني أيام عيد الفطر المبارك اليوم الاثنين 25 مايو يشهد استمرار انخفاض درجات الحرارة.
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود البلاد طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري خلال ساعات النهار، والسواحل الشمالية، ويكون الطقس معتدل على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد.
كما توقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للبرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، وشمال وجنوب الصعيد.
وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع نشاط للرياح على جنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 25 مايو على محافظات ومدن جمهورية مصر العربية.
القاهرة الصغرى 17 والعظمى 28
شبين الكوم الصغرى 18 والعظمى 28
طنطا الصغرى 18 والعظمى 27
دمنهور الصغرى 19 والعظمى 27
الإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 26
بلطيم الصغرى 19 والعظمى 25
مطروح الصغرى 17 والعظمى 23
السلوم الصغرى 16 والعظمى 23
سيوة الصغرى 15 والعظمى 31
بورسعيد الصغرى 19 والعظمى 24
دمياط الصغرى 20 والعظمى 25
الزقازيق الصغرى 18 والعظمى 28
الإسماعيلية الصغرى 18 والعظمى 29
السويس الصغرى 19 والعظمى 29
العريش الصغرى 17 والعظمى 26
رفح الصغرى 18 والعظمى 25
رأس سدر الصغرى 19 والعظمى 30
نويبع الصغرى 21 والعظمى 29
طابا الصغرى 18 والعظمى 26
كاترين الصغرى 11 والعظمى 23
الطور الصغرى 20 والعظمى 31
شرم الشيخ الصغرى 23 والعظمى 33
الغردقة الصغرى 24 والعظمى 32
مرسى علم الصغرى 24 والعظمى 30
الفيوم الصغرى 18 والعظمى 29
بني سويف الصغرى 18 والعظمى 29
المنيا الصغرى 17 والعظمى 30
أسيوط الصغرى 18 والعظمى 31
سوهاج الصغرى 21 والعظمى 31
قنا الصغرى 22 والعظمى 32
الأقصر الصغرى 24 والعظمى 33
أسوان الصغرى 21 والعظمى 35
أبوسمبل الصغرى 25 والعظمى 35
الوادي الجديد الصغرى 21 والعظمى 33
شلاتين الصغرى 25 والعظمى 32
أبو رماد الصغرى 24 والعظمى 33
حلايب الصغرى 24 والعظمى 31
رأس حدربة الصغرى 25 والعظمى 32