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أحد أبطال البرث يروي تفاصيل الاشتباكات مع الإرهابيين

الإثنين 25/مايو/2020 - 10:57 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
روى خالد علي موسى، أحد أبطال معركة ملحمة البرث، تفاصيل الاشتباك مع العناصر الإرهابية بكمين مربع البرث.

وأعرب "موسى"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، عن فخره وتشرفه بالعمل مع أبطال ملحمة مربع البرث، منوهًا بأنه كان يقف حراسة وقت الهجوم على كمين مربع البرث، وهو صاحب أول صيحة حرس سلاح في ملحمة البرث. 

وتابع أحد أبطال معركة ملحمة البرث، أنه بمجرد رؤيته لسيارات الإرهابيين قادمة على الكمين، بدأ في الاشتباك معهم، ونادى "حرس سلاح"، وبعدها خرج الشهداء وأخذوا أماكنهم واشتبكوا مع الإرهابيين في معركة استمرت أكثر من 3 ساعات، منذ الساعة 4 إلا 10 وحتى الساعة السابعة صباحًا، معقبًا: "معرفوش يعملوا معانا حاجة، هما شوية ولاد ميسووش"، لافتًا إلى أن مسلسل "الاختيار" ساهم في تغيير فكرة المصريين عن تضحيات رجال القوات المسلحة.

وأضاف "موسى"، متحدثًا عن أبطال ملحمة كمين البرث: "كنا كلنا قريبين من بعض وبناكل ونشرب في طبق واحد ومفيش فرق بينا".

وألقى مسلسل "الاختيار"، الضوء على البطولات التي سطرها أبطال الكتيبة 103 صاعقة بشمال سيناء، لا سيما في ملحمة البرث، التي استشهد فيها القائد أحمد منسى ورفاقه، في 7 يوليو 2017.

لكن من بين هؤلاء الأبطال المجند خالد على موسى، الذى ظل على قيد الحياة، ليحكي للعالم تفاصيل الملحمة التاريخية، أمام عدو لا يعرف سوى القتل وسفك الدماء.

جندي مقاتل خالد على محمد موسى الشهير بـ"خالد السفاح" ابن سوهاج بطل من ملحمة البرث، كان أقدم عسكري في الكتيبة 103 وله سمعة طيبة بين زملائه، خدم بالكتيبة تحت قيادة الشهيد رامي حسنين ومن بعده أحمد المنسي.

وفى يوم الحادث وبينما السكون يخيم على المكان، وسط الصحراء، كان ابن سوهاج يقف كالأسد ليحمى زملائه من غدر الإرهاب، حتى لمح بعينه مجموعة من الإرهابيين يتوجهون نحو تمركزهم، ليصيح بعلو صوته: "حرس سلاح.. حرس سلاح".

وظل "خالد" يردد النداء حتى يسمعه وينتبه رفاقه بالكمين. 

وواصل قائلا: "اثبت مكانك.. اثبت مكانك"؛ مطالبًا القادمين من بعيد بالتوقف ولكن حينما لم يستجيبوا لطلبه، وطالبه قائده المنسي بالثبات، ظل "خالد" ورفاقه يطلقون ما معهم من ذخيرة على تلك العربة المفخخة التي تقدمت في قلب كمين البرث ثم انفجرت، لتتسبب في مصرع البعض من رفاقه.

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