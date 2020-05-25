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تراجع انتاج اليابان من الصلب الخام بنسبة 23.5%

الإثنين 25/مايو/2020 - 11:30 ص
بوابة الفجر
 قال اتحاد صناعة الحديد والصلب الياباني إن إنتاج اليابان من الصلب الخام تراجع 23.5 بالمئة في أبريل مقارنة به قبل عام ليسجل أدنى مستوياته في 11 عاما عند 6.62 مليون طن، بسبب الطلب الضعيف وسط أزمة فيروس كورونا والذي أجبر صناع الصلب على تقليص الإنتاج.

وهذا أدنى مستوى إنتاج شهري منذ مايو 2009، عندما عصفت أزمة مالية عالمية بالطلب، حسبما ذكره باحث في الاتحاد. والتراجع البالغ 23.5 بالمئة هو أكبر هبوط شهري منذ يوليو 2009، وفقا للباحث نفسه.

وانخفض الإنتاج، غير المعدل في ضوء العوامل الموسمية، 16.8 بالمئة مقارنة مع مارس.

عمد أكبر منتجين للصلب في اليابان، نيبون ستيل وجيه.إف.إي ستيل، لتعليق العمل في ثلاثة أفران صهر في أبريل نيسان تكيفا مع تراجع الطلب.

وتنوي الشركتان تعليق العمليات بأربعة أفران أخرى في يونيو ويوليو ، لتوقفان معا 25 إلى 30 بالمئة من طاقتهما.


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