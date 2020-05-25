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أسعار النفط تواصل ارتفاعها مع استمرا تخفيفي إجراءات العزل في العالم

الإثنين 25/مايو/2020 - 11:12 ص
بوابة الفجر
رويترز
ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين، ماحية خسائرها المبكرة، مع مواصلة الدول في أنحاء العالم تخفيف الإجراءات المفروضة لمكافحة جائحة فيروس كورونا، معززة الآمال في تعافي الطلب على الوقود.

وفي معاملات هادئة، بسبب عطلات بأسواق سنغافورة ولندن ونيويورك، ارتفع برنت ستة سنتات بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 35.19 دولار للبرميل بحلول الساعة 0636 بتوقيت جرينتش. وزاد الخام الأمريكي 27 سنتا أو 0.82 بالمئة مسجلا 33.52 دولار للبرميل.

ارتفع كلا العقدين في الأسابيع الأربعة الأخيرة، لكن الأسعار ما‭ ‬زالت منخفضة نحو 45 بالمئة منذ بداية العام الحالي.

وقال مايكل مكارثي، كبير استراتيجيي السوق لدى سي.إم.سي ماركتس في سيدني ”أسواق النفط تركز على فرص تخفيف إجراءات الغلق الشامل“.

جاءت أحجام التداول هزيلة، ومن المرجح أن تظل أي مكاسب محدودة بفعل تنامي التوترات بين الولايات المتحدة والصين بخصوص خطوات بكين لفرض تشريع أمني على المستعمرة البريطانية السابقة هونج كونج.


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