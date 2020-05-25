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تحذير عاجل من الداخلية لمخالفي قرار إيقاف تراخيص البناء

الإثنين 25/مايو/2020 - 10:53 ص
أرشيفية
أرشيفية
حذرت وزارة الداخلية وأجهزتها المعنية، من مخالفة قرار إيقاف إصدار التراخيص وبناء المساكن لمدة 6 أشهر، مؤكدة أنها ستتتخذ الإجراءات اللازمة والفورية لإنفاذ قرار وزارة التنمية المحلية، بتاريخ 24 مايو الجارى بإيقاف إصدار تراخيص أعمال بناء المساكن الخاصة أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها، مع إيقاف أعمال البناء الجارى تنفيذها بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى، لحين التأكد من توافر الإشتراطات البنائية والجراجات، وأنها سوف تتعامل بحسم مع المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

جاء ذلك في إطار الدراسات الجارية لإعادة صياغة الحركة المرورية بمختلف المحافظات لتقييم ومواجهة مشكلة التكدسات والتى يمكن حال إستمرارها أن تؤدى إلى تفاقم المشكلة خاصة بعواصم المحافظات نتيجة للتزايد الكبير فى عدد السيارات، وندرة الجراجات وساحات الإنتظار، وإرتفاع الكثافات السكانية الناجمة عن بناء العقارات بإرتفاعات كبيرة وعدد وحدات سكنية كثيفة.

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وفي سياق أخر، تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص، لمخالفته قرار حظر التجوال، لاقامته بتجميع بعض الصبية، للصلاة في عيد الفطر المبارك، بالدقهلية

بداية الواقعة، تداولت صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مقطع فيديو لأحد الأشخاص تحت عنوان (اجري يا شيخ)، وتم ضبط المذكور (مقيم بنبروه بالدقهلية) لمخالفته قرار الحظر، وبمناقشته أشار إلى طلب بعض الصبية بمحيط سكنه أن يقوم بإمامتهم فى صلاة عيد الفطر المبارك فى ذات المنطقة محل إقامته، وفور علمه بمرور إحدى سيارات الشرطة فر هاربًا خشية من ضبطه.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

خالفوا قرار الحظر.. ضبط القائمين على إدارة 3 مقاهي

وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط القائمين على إدارة 3 مقاهي بنطاق محافظات: "الدقهلية، أسوان، وجنوب سيناء" لمخالفتهم القرارات الصادرة بشأن حظر فتح المقاهي وحظر تحرك المواطنين، وقيامهم بغلق الباب من الخارج وإدارتها من الداخل للحيلولة دون ضبطهم، حيث ضُبط داخل اثنتين منهم عدد (25) نرجيلة. 

جاء ذلك، في إطار الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، واضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، واستمرارا لتلك الجهود المبذولة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

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