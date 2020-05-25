تحذير عاجل من الداخلية لمخالفي قرار إيقاف تراخيص البناء

حذرت وزارة الداخلية وأجهزتها المعنية، من مخالفة قرار إيقاف إصدار التراخيص وبناء المساكن لمدة 6 أشهر، مؤكدة أنها ستتتخذ الإجراءات اللازمة والفورية لإنفاذ قرار وزارة التنمية المحلية، بتاريخ 24 مايو الجارى بإيقاف إصدار تراخيص أعمال بناء المساكن الخاصة أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها، مع إيقاف أعمال البناء الجارى تنفيذها بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى، لحين التأكد من توافر الإشتراطات البنائية والجراجات، وأنها سوف تتعامل بحسم مع المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.





جاء ذلك في إطار الدراسات الجارية لإعادة صياغة الحركة المرورية بمختلف المحافظات لتقييم ومواجهة مشكلة التكدسات والتى يمكن حال إستمرارها أن تؤدى إلى تفاقم المشكلة خاصة بعواصم المحافظات نتيجة للتزايد الكبير فى عدد السيارات، وندرة الجراجات وساحات الإنتظار، وإرتفاع الكثافات السكانية الناجمة عن بناء العقارات بإرتفاعات كبيرة وعدد وحدات سكنية كثيفة.





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