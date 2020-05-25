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"المالية": لا أزمات في "الفكة".. و50٪ زيادة في إنتاج العملات المعدنية

الإثنين 25/مايو/2020 - 10:37 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

أطلقت الحكومة العديد من وسائل الدفع الالكتروني للمواطنين كان آخرها تفعيل خاصية (QR Code) لدفع المستحقات الحكومية مثل تجديد الرخص والضرائب والمخالفات واى مبالغ حكومية  تزيد عن ٥٠٠ جنيه من خلال المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة لأول مرة في مصر وهو ما يمثل إنجاز كبير، حيث يتم تطبيق هذه التكنولوجيا في عدد محدود من دول العالم.

حرصا على توفير احتياجات المواطنين من العملات المعدنية ونظرا للمخاطر التى تم اثباتها حول مدى خطورة تداول العملات الورقية على سرعة انتشار فيروس كورونا أكدت وزارة المالية، أنه اعتبارًا من أول يناير الماضي تمت زيادة الطاقة الإنتاجية من العملات المعدنية بنسبة ٥٠٪ ليصل إجمالي الإنتاج إلى ٣٠ مليون جنيه شهريًا. 


من جانبه قال اللواء حسام خضر رئيس مصلحة الخزانة، إن خطوط إنتاج العملات المعدنية المساعدة بمصلحة الخزانة وسك العملة لم تتأثر بتخفيض عدد العاملين في إطار التدابير الوقائية التى تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حيث إنها تعمل بشكل آلى، وأن التدخل البشرى محدود ويقتصر على الصيانة والرقابة فقط.


وأوضح أن هناك التزامًا كاملًا بالإجراءات الاحترازية بمصلحة الخزانة العامة وسك العملة بما يحافظ على صحة العاملين والمواطنين، وقد تم تعليق العمل بإدارة المبيعات، ووقف بيع العملات التذكارية للجمهور، وتطهير كل المباني والمنشآت وتوفير كمية من المطهرات، وأجهزة كاشف للحرارة للعاملين والمواطنين، واستخدام الكارت عن بعد فى التوقيع بدلاً من البصمة.


أشار إلى أنه تم إلزام العاملين بالمنافذ الجماهيرية بمصلحة الخزانة العامة وسك العملة بارتداء الكمامات، والقفازات الطبية، على أن يتم تطهير المكان قبل بدء العمل وبعد انتهائه، لافتًا إلى تجاوب المواطنين المتعاملين مع المصلحة سواءً عند طلب «لفكة أو صرف المعاشات باتخاذ التدابير الوقائية وارتداء الكمامات الطبية، والحفاظ على المسافات الآمنة وغيرهما.


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس  الأحد، خروج 179 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4807 حالات حتى اليوم.


من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5366 حالة، من ضمنهم 4807 متعافيين.


وأكد متحدث الوزارة، في بيان له، تسجيل 752 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.


وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.


وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، هو 17265 حالة من ضمنهم 4807 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و764 حالة وفاة.


وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن 105، و15335 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.



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