"التموين" تعلن مواعيد صرف مقررات شهر يونيو





في ظل حرص وزارة التموين على توفير احتياجات المواطنين باستمرار خلال الفترة الراهنة بصفة عامة وخلال أوقات حظر التجول بصفة خاصة، أعلنت الوزارة انه تم الانتهاء من صرف سلع المنظومة التموينية للمواطنين عن شهر مايو ٢٠٢٠ بنسبة تصل إلى ٩٧ ٪؜.









وأشار التقرير الصادر إلي أن الصرف مستمر حتى نهاية الشهر الجاري طبقا للقرار الوزاري المنظم لذلك للتخفيف عن المواطنين في ظل الظروف الراهنة وخاصاً في صرف سلع فارق نقاط الخبز والتى كان صرفها ينتهي سابقاً حتى العشرين من كل شهر.









وبحسب التقرير الوارد إلي وزير التموين من شركتي الجملة فإن الشركتين قد وفرت ١٩ سلعة لتسليمها لكافة المنافذ التموينية اعتباراً من يوم ٢٧ مايو الجاري تمهيداً لقيام المواطنين بصرفها اعتباراً من أول شهر يونية (الاثنين الموافق ١-٦-٢٠٢٠ ) وذلك فى المواعيد المقررة مسبقاً لصرف التموين من جانب (بدالي التموين، منافذ مشروع جمعيتي، المجمعات الاستهلاكية) يومياً من الساعة ٧ صباحاً حتى السابعة مساءً طوال شهر يونية ٢٠٢٠.









وأكد "المصيلحي" على وجود غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة لمتابعة توافر السلع التموينية للشهر القادم وكذلك الأساسية بالأسواق وبكافة المنافذ التموينية مع تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية، وأخري فرعية بالإدارات التموينية لمتابعة انتظام عمليات الصرف وتوافر السلع واتاحتها وتشديد الرقابة التموينية والتجارية.







