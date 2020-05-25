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"التموين" تعلن مواعيد صرف مقررات شهر يونيو
الإثنين 25/مايو/2020 - 10:02 ص
أحمد الشيخ
في ظل حرص وزارة التموين على توفير احتياجات المواطنين باستمرار خلال الفترة الراهنة بصفة عامة وخلال أوقات حظر التجول بصفة خاصة، أعلنت الوزارة انه تم الانتهاء من صرف سلع المنظومة التموينية للمواطنين عن شهر مايو ٢٠٢٠ بنسبة تصل إلى ٩٧ ٪.
وأشار التقرير الصادر إلي أن الصرف مستمر حتى نهاية الشهر الجاري طبقا للقرار الوزاري المنظم لذلك للتخفيف عن المواطنين في ظل الظروف الراهنة وخاصاً في صرف سلع فارق نقاط الخبز والتى كان صرفها ينتهي سابقاً حتى العشرين من كل شهر.
وبحسب التقرير الوارد إلي وزير التموين من شركتي الجملة فإن الشركتين قد وفرت ١٩ سلعة لتسليمها لكافة المنافذ التموينية اعتباراً من يوم ٢٧ مايو الجاري تمهيداً لقيام المواطنين بصرفها اعتباراً من أول شهر يونية (الاثنين الموافق ١-٦-٢٠٢٠ ) وذلك فى المواعيد المقررة مسبقاً لصرف التموين من جانب (بدالي التموين، منافذ مشروع جمعيتي، المجمعات الاستهلاكية) يومياً من الساعة ٧ صباحاً حتى السابعة مساءً طوال شهر يونية ٢٠٢٠.
وأكد "المصيلحي" على وجود غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة لمتابعة توافر السلع التموينية للشهر القادم وكذلك الأساسية بالأسواق وبكافة المنافذ التموينية مع تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية، وأخري فرعية بالإدارات التموينية لمتابعة انتظام عمليات الصرف وتوافر السلع واتاحتها وتشديد الرقابة التموينية والتجارية.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 179 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4807 حالات حتى اليوم.
من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5366 حالة، من ضمنهم 4807 متعافيين.
وأكد متحدث الوزارة، في بيان له، تسجيل 752 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.
وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، هو 17265 حالة من ضمنهم 4807 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و764 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن 105، و15335 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.