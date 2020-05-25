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زوجة العقيد رامي حسنين تروي مشاعرها عند رؤيتها استشهاده في الاختيار (فيديو)
الإثنين 25/مايو/2020 - 10:25 ص
رقية جمال
قالت الدكتورة رشا فريد زوجة الشهيد رامى حسنين قائد الكتيبة 103صاعقة فى سيناء والذى استشهد فى أكتوبر 2016، إنها لم تكن تعلم أي تفاصيل عن عمل الشهيد سوى أنه ضابط في سيناء، معقبة: "عرفت كل التفاصيل بعد استشهاده، وتفاجأت بحاجات كتير عنه".
وأضافت رشا فريد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الاثنين، أن مشهد استشهاد زوجها بمسلسل "الاختيار" جدد احزاني، متابعة: "كان صعب عليا جدًا، حسيت كأنه لسة بيستشهد حالًا، وفي نفس الوقت كنت سعيدة بالحديث عن تضحيات ضباط الجيش المصري في سيناء".
وتابعت زوجة الشهيد رامي حسنين، للجمهور والشباب المصري،: "ما تابعتوه بمسلسل "الاختيار" جزء من تضحيات وبطولات عظيمة لضباط كتير في الجيش المصري، في منهم اصطفاهم الله شهداء، ولكن مصر ولادة وبلد الابطال، وهذه البلد ادفع تمنها غالي جدًا، وسيناء مروية بدماء طاهرة أبطال قدموا اغلى ما يملكوا من أجل راحة واستقرار المواطنين، حافظوا على بلدكم اللى دفع تمنها ناس كتير".
والعقيد رامي حسنين من مواليد إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، تخرج من الكلية الحربية في يوليو 1996، وانضم لسلاح المشاة وتخصص صاعقة ضمن الدفعة (90)، حصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان، ثم تدرج في المناصب العسكرية حتى شغل منصب قائد الكتيبة (103) صاعقة، ويعد أحد أهم قادة القوات المسلحة التي قامت بعمليات تطهير موسعة في شمال سيناء ضد الجماعات الإرهابية.
كان معروفا عنه الشجاعة والتفاني وحب الوطن، وخدمته لأهله وزملائه وجنوده، فضلا عن حفظه للقرآن الكريم، وحبه الشديد للأعمال الفنية اليدوية، إلى جانب حبه للزراعة، وتربية الحيوانات والطيور.
استشهد العقيد رامي حسنين في 29 أكتوبر من العام 2016، بعد استهداف موكبه بعبوات ناسفة في شمال سيناء، تاركا خلفه زوجته وطفلتيه.
تولى المنسي قيادة كتيبة 103 صاعقة في سيناء بعد استشهاد العقيد رامي حسنين، والذي كان بمثابة معلم وقدوة بالنسبة له. وقد كشف الروائي الراحل جمال الغيطاني كواليس تلك اللحظة، موضحا أن هؤلاء الأبطال لم يهابوا الموت، قائلا: "القائد العظيم رامي حسنين كان أسطورة ومعلم أحمد المنسي، أذكر سخرية المنسي وهو ذاهب لاستلام القيادة بعد استشهاده وكيف سينتظر حضور (عفريت رامي) اللي هيكدره لأنه أقدم من منسي بدفعة.. مؤكدا أن اللقاء مع الشهيد رامي هو مسألة وقت، بل كان يستنكر تأخر استشهاده.. اشمعنى أنا منلتهاش؟!".
"الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.
يتناول المسلسل حياة أحمد صابر المنسي - قائد الكتيبة 103 صاعقة - الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل.