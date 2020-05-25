زوجة العقيد رامي حسنين تروي مشاعرها عند رؤيتها استشهاده في الاختيار (فيديو)

قالت الدكتورة رشا فريد زوجة الشهيد رامى حسنين قائد الكتيبة 103صاعقة فى سيناء والذى استشهد فى أكتوبر 2016، إنها لم تكن تعلم أي تفاصيل عن عمل الشهيد سوى أنه ضابط في سيناء، معقبة: "عرفت كل التفاصيل بعد استشهاده، وتفاجأت بحاجات كتير عنه".





وأضافت رشا فريد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الاثنين، أن مشهد استشهاد زوجها بمسلسل "الاختيار" جدد احزاني، متابعة: "كان صعب عليا جدًا، حسيت كأنه لسة بيستشهد حالًا، وفي نفس الوقت كنت سعيدة بالحديث عن تضحيات ضباط الجيش المصري في سيناء".





وتابعت زوجة الشهيد رامي حسنين، للجمهور والشباب المصري،: "ما تابعتوه بمسلسل "الاختيار" جزء من تضحيات وبطولات عظيمة لضباط كتير في الجيش المصري، في منهم اصطفاهم الله شهداء، ولكن مصر ولادة وبلد الابطال، وهذه البلد ادفع تمنها غالي جدًا، وسيناء مروية بدماء طاهرة أبطال قدموا اغلى ما يملكوا من أجل راحة واستقرار المواطنين، حافظوا على بلدكم اللى دفع تمنها ناس كتير".



