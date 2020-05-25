أسعار الدواجن اليوم الاثنين 25-5-2020 في ثاني أيام العيد









أسعار الدواجن





استقرت اسعار الدواجن اليوم بعد انخفاضها في الأسواق نتيجة لانخفاض معدلات الطلب خلال الأيام الحالية مما ساهم فى تراجع أسعار الدواجن بنحو 5 جنيهات لتستقر أسعار الفراخ وأسعار البيض في أول أيام عيد الفطر المبارك.





وقالت شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك وفرة من منتجات الدواجن في الأسواق تزامنًا مع حلول عيد الفطر المبارك.





وأعلنت عن أن أسعار الدواجن التى تراوحت ما بين 27 إلى 29 جنيهًا تسليم المزرعة، لتتراوح أسعار الدواجن للمستهلك ما بين 31 إلى 34 جنيهًا، فيما بلغت أسعار الدواجن البلدي 35 جنيهًا تسليم المزرعة لتباع بسعر يتراوح ما بين 38 إلى 40 جنيهًا.





وتراجعت أسعار البيض ليصبح سعر كارتونة البيض بالمزرعة 25 جنيهًا لتباع للمستهلك بسعر يتراوح مابين 27 إلى 30 جنيهًا.









أسعار البيض

بيض ابيض بطاريات23.00 ج.م

بيض أبيض ارضي22.00 ج.م

بيض احمر بطاريات25.00 ج.م

بيض أحمر ارضي24.00 ج.م

بيض بلدى مائدة30.00 ج.م

بيض بلدى بديك30.00 ج.م

بيض بلدى معمل01.00 ج.م









أسعار الكتاكيت

كتكوت ابيض تسمين07.70 ج.م

كتكوت ساسو بيور05.75 ج.م

كتكوت ساسو شيفر03.50 ج.م

كتكوت ساسو جيل ثانى02.20 ج.م

كتكوت الجيل الثالث 02.00 ج.م

كتكوت بلدي هجين01.80 ج.م

كتكوت بلدى01.60 ج.م

كتكوت روزي03.00 ج.م

بط بكينى فرنساوى04.00 ج.م

بط مسكوفى12.00 ج.م

بط مولر12.00 ج.م

بط تسمين بيور09.00 ج.م









أسعار بورصة الدواجن اليوم





سعر كيلو لحم أبيض 35 جنيه

سعر كيلو الفراخ البلدي 43 جنيه

سعر كيلو الرومي برونزي 52 جنيه

سعر كيلو الرومي الأبيض 38 جنيه

سعر كيلو بط مسكوفي 37 جنيه

سعر كيلو بط مولار 26 جنيه













وقرر رئيس الوزراء تغيير بعض الاجراءات الاحترازية خلال فترة عيد الفطر المبارك لتصبح المادة الأولى: على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2020( الخاص بفرض حظر التجول في بعض مناطق سيناء)، واستمراراً لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين ودرءاً لأية تداعيات محتملة لفيروس "كورونا" المستجد، يحظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق بدءاً من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يقدرها مأمورو الضبط القضائي.



